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06.06.2018 14:23
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Петербургские депутаты предложили изменить план развития метро

Текст: Лев Годованник (Санкт-Петербург)

Депутаты петербургского Законодательного собрания попросили губернатора города отдать предпочтение в строительстве новых станций метрополитена юго-западной части Петербурга, а не расположенному на территории соседней Ленинградской области Кудрово.

Соответствующий депутатский запрос утвердил городской парламент. Поддержавшие его депутаты оказались недовольны сроками предполагаемого появления будущих станций метро.

Завершение строительства Красносельско-Калининской линии на участке от "Путиловской" до "Сосновой поляны" запланировано на 2027 год, завершение строительства Лахтинско-Правобережной линии до станции "Кудрово" - на 2025-й. Именно эти два года в пользу Кудрово и возмутили депутатов.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
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По их мнению, жителям Красносельского района, где должна повиться станция "Сосновая поляна", в большей степени нуждаются в метро, чем жители Кудрово. Основными мотивами такой точки зрения назывались "многочисленные жалобы" жителей Красносельского района и факт расположения поселка на территории другого региона.

Территория, совсем недавно получившая статус города, практически вплотную примыкает к административной границе Петербурга, но располагается на территории Ленинградской области. У депутатов вызывает сомнение целесообразность финансирования строительства станции метро в Ленинградской области за счет средств бюджета Петербурга.

Как сообщили "Российкой газете" в управлении Ленинградской области по транспорту, строительство станции метро "Кудрово" будет производиться за счет средств бюджета Петербурга, а участие Ленобласти будет сводиться к бесплатному выделению земельных участков, которые потребуются для строительства и дальнейшей эксплуатации новой станции.

- Метро - это неназемный транспорт и относится к ведению Санкт-Петербурга, - сказал нам главный специалист управления Ленинградской области по транспорту Владимир Лысюк.

На данный момент в Красносельском районе проживает около 380 тысяч человек, в Кудрово - около 70 тысяч. Но Кудрово активно застраивается, предполагается, что к 2020 году население города составит уже порядка ста тысяч жителей.

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