В Петербурге крематорий получил штраф за недобросовестную конкуренцию

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала управляющее петербургским крематорием ГУП "Ритуальные услуги". По мнению антимонопольного ведомства, в той части похоронного бизнеса, которая касается кремации умерших, имеет место недобросовестная конкуренция.

Штраф в 50 тысяч рублей, постановление о котором вынесло региональное управление Федеральной антимонопольной службы в отношении ГУП "Ритуальные услуги" - минимальное из предусмотренных законом наказание за отказ в представлении документов в рамках расследования дела о нарушении антимонопольного законодательства.

Руководство "Ритуальных услуг" отказалось подчиниться требованию антимонопольного ведомства после изучения жалобы одного из участников петербургского похоронного бизнеса. ГУП отказалось заключить с ним агентский договор на ритуальные услуги для родственников умерших на столь же выгодных условиях, что и для ныне действующей компании.

Представители "Ритуальных услуг" заявили, что в исследуемой жалобе не содержатся сведения о недобросовестной конкуренции, а истребование документов - просто попытка работников УФАС предоставить подателю жалобы доступ к их внутреннему делопроизводству.

Как известно, ГУП "Ритуальные услуги" управляет деятельностью петербургского крематория и, соответственно, может влиять на доступ частных компаний к оказанию ритуальных услуг родственникам умерших. В Петербурге кремируют около 25 тысяч человек в год. Средний ценник - 35 тысяч рублей. Таким образом, годовой оборот данного сегмента похоронного бизнеса можно оценить примерно в 850 миллионов рублей.

В марте сего года петербургское управление ФАС уже выносило решение о нарушении антимонопольного законодательства в связи с оказанием ритуальных услуг родственникам умерших, подлежащих кремации. Среди юридических лиц, которым антимонопольное ведомство предъявило тогда претензии, было и ГУП "Ритуальные услуги".