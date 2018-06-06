В Калининграде назовут победителя Всероссийского конкурса ювелиров

В Калининграде в четвертый раз проходит Всероссийский конкурс авторского ювелирного и камнерезного искусства, который в нынешнем году решили посвятить впечатляющим природным ресурсам России, качественно и количественно превосходящим многие страны мира.

Уже несколько дней художники из 16 регионов РФ ожидают решения высококвалифицированного жюри, в состав которого входит завкафедрой искусствоведения Санкт-Петербургского института культуры, член Международной ассоциации критиков Галина Габриэль, член Британского королевского общества историков ювелирного искусства, эксперт Министерства культуры РФ Андрей Гилодо, художник, реставратор по янтарю высшей категории из Санкт-Петербурга Александр Крылов, а также представители калининградского музейного и ювелирного сообщества.

Ожидается, что все почетные гости ювелирного конкурса примут участие в III Международном экономическом форуме янтарной отрасли, который откроется в Светлогорске. И все же, главная задача членов жюри - выявить победителей в пяти номинациях: "Минерал России 2018", "Художественное наследие России", "Орнамент. Между прошлым и будущим", "Лучшее произведение из янтаря", "3D технологии в современном искусстве".

- Калининград занял одно из лидирующих мест в проведении смотров современного ювелирного искусства, - отметил Андрей Гилодо. - На площадке калининградского Музея янтаря собирается самая большая группа участников из всех проводимых в России конкурсов, и раз от раза она растет. Художники во всех частях нашей страны ждут этого конкурса и активно готовятся к нему.

- Подобные конкурсы дают мощный толчок к развитию русского традиционного ювелирного искусства. И сейчас это явно прослеживается в ряде очень интересных работ. Например, международного уровня достойна многодельная работа из горного кварца, в которой необычно решена не только художественная, но и оптическая задача, - призналась Галина Габриэль, возможно тем самым приоткрыв завесу над именем обладателя гран-при.

Впрочем, его имя станет известно только 8 июня, когда в Музее янтаря не только подведут итоги всероссийского конкурса, но и покажут посетителям экспозицию "Минералы мира в искусстве современных художников", где разместятся работы всех участников конкурса.