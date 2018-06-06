В Пулково в 2019 году откроют Музей братьев Стругацких

Фонд президентских грантов выделит 8 миллионов 886 тысяч 226 рублей на создание в Пулковской обсерватории Музея братьев Стругацких. Как сообщается на официальном сайте фонда, сроки реализации проекта - с 1 июля 2018 года по 30 ноября 2019-го.

Проект совмещает классическую библиотеку и современное интерактивное музейно-инсталляционное пространство. Здесь будут проходить семинары-встречи с писателями-фантастами, лекции на самые разные темы для школьников и молодежи, уроки астрономии, выставки, мультимедийные проекты, сценарные игры на основе миров Братьев Стругацких и так далее.

- Книги Стругацких формируют активную жизненную позицию молодежи и ставят сложнейшие морально-этические задачи, - отмечают авторы проекта. - . Их культурное наследие неоценимо и должно быть сохранено. Музей Стругацких это не площадка памяти, а место которое строится для молодых людей, школьников и студентов, которые могут соприкоснуться с высокой этикой Мира Полдня XXII века.

Общая площадь музея составит 300 квадратных метров. Общие расходы на его создание оцениваются в 12,5 миллиона рублей (софинансирование - 3,6 миллиона). В перспективе планируется проведение конференций школьников и студентов.