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06.06.2018 14:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Санкт-Петербурге задержан первый спекулянт билетами на ЧМ-2018

Текст: Михаил Фалалеев

В Санкт-Петербурге возле станции метро "Чернышевская" задержали 33-летнего неработающего уроженца Гатчинского района Ленобласти. Он пытался перепродать два билета на игру Португалия - Марокко, которая состоится 20 июня на стадионе "Лужники" в Москве. Цена каждого в официальной продаже - 12 тысяч рублей. Но спекулянт торговал за 25 тысяч, учитывая, что все билеты уже проданы. Кстати, всего для ЧМ-2018 выпущено 2 926 172 билета, почти 2,5 миллиона уже проданы.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Объявление о продаже мужчина разместил в Интернете, на него и откликнулись полицейские. Наказание, скорее всего, он понесет по статье 14.15.2 КоАП РФ, то есть за незаконную реализацию входных билетов на матчи чемпионата мира по футболу или документов, которые дают право на их получение.

Еще в конце января Госдума утвердила особые поправки в КоАП - появились две новые статьи 14.15.2 и 14.15.3. Именно они и предусматривают наказание для спекулянтов билетами на мундиале. Физические лица выплатят административный штраф в размере от двадцатикратной до двадцатипятикратной стоимости входного билета. Юридические лица оштрафут серьезнее - от 500 тысяч до миллиона рублей. А их деятельность могут административно приостановить на 90 месяцев. По сути, закрыть бизнес.

Впрочем, ожидает спекулянта и более жесткое, уже уголовное обвинение - так уж совпало, что задержанный несколько лет находился в розыске по подозрению в хулиганстве.

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