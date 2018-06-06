В Заполярье из-за холодов снова включили отопление

В некоторых муниципалитетах Мурманской области власти вынуждены были снова включить отопление, несмотря на приход календарного лета. Подача тепла в квартиры возобновлена в Кировске, Ревде и поселке Коашва, а в Мурманске отопление не отключали вовсе. Причиной тому стало резкое похолодание. Сутки назад в Мурманске шел дождь со снегом, градом и резким северным ветром. В Печенгском районе и Ревде в ночь с 5 на 6 июня после сильных снегопадов снова образовались сугробы. К этому времени по всей области кроме Мурманска было отключено отопление. Сегодня распорядились включить отопление власти Заозерска.

Но в подавляющем большинстве городов и поселков региона подача тепла в жилфонд не возобновлялась. Местные жители этим очень недовольны, так как мало у кого в квартирах температура достигает санитарной нормы в 18 градусов.

Как пояснили в пресс-службе компании "Мурманэнергосбыт", которая отапливает большую часть жилфонда региона, теплоэнергетики оказались в сложной ситуации. Включить отопление можно лишь там, где не начались ремонтные работы в котельных и на теплосетях. Но если опрессовка теплосетей уже проведена, то подать в них теплоноситель невозможно пока не будет завершен ремонт.

- Опрессовка - это испытание теплосетей повышенным давлением, чтобы выявить "слабые места" и устранить их, - пояснили в пресс-службе МЭС. - Если она уже проведена, то это означает, что сети порваны. Подавать теплоноситель в них нельзя. Например, очень холодно сейчас в квартирах жителей Североморска и Ловозера. Но поделать ничего нельзя, поскольку там в самом разгаре ремонтные работы. Если в том или ином городе отопление включили, то это означает, что людям просто повезло - там не успели начать ремонт сетей.

Подобную ситуацию нельзя считать чем-то из ряда вон выходящим, отмечает председатель правления Союза жилищно-коммунальных предприятий Юрий Дунин. Летние похолодания - не редкость для климата Крайнего Севера.

- В этой ситуации остается только включать электрообогреватели в квартирах - другого выхода нет, - подчеркнул эксперт. - В наиболее выигрышной ситуации находятся собственник жилья, которые отказались от центрального отопления и перешли на электрообогрев квартир. Они могут включать и выключать отопление, когда им надо, регулировать температуру в квартирах так, как им нужно. И очень жаль, что власти не приветствуют практику перехода на электрообогрев, считая это незаконным. А ведь электроотопление - это один из наиболее оптимальных вариантов обогрева жилищ, как на Крайнем Севере, так и в других регионах.

Рекордно продолжительным отопительный сезон в Заполярье был в 2017 году. Батареи в мурманских квартирах оставались теплыми до 9 июня. Но мурманчанам все равно пришлось померзнуть. Год назад в конце июня на Заполярье обрушился сильный снегопад, и лишь в июле на Кольский полуостров пришло настоящее лето.