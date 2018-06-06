Новости

Основатель Burzum назвал свою музыкальную карьеру "вонючим болотом" 15:42
В Минске отметят День многонациональной России 15:38
Собянин рассказал о новых стандартах столичных рынков 15:34
Вышел трейлер "сольника" трансформера-"Жука" Бамблби 15:25
На театральный фестиваль "Толстой Weekend" приедет Максим Матвеев 15:21
В Калининграде на рыбзаводе при выбросе хладагента погиб человек 15:20
В тюменском селе замечен голодный медведь 15:17
Пилотируемый космический корабль "Союз МС-09" вышел на орбиту 15:11
Видео: В Туле спорткар протаранил ломбард 15:10
Проверки объектов с массовым пребыванием людей продлятся до конца июля 15:04
Найдены следы катастрофы, погубившей минойскую цивилизацию 14:59
На Ямале пассажирский самолет во время посадки столкнулся с птицами 14:55
Меркель не стала комментировать поведение посла США 14:43
В Заполярье из-за холодов снова включили отопление 14:36
В Ростове к ЧМ-2018 заработали аудиогиды на пяти языках 14:31
Физкультуру в школах предложили заменить футболом 14:31
Меркель: Важно продолжать диалог с Россией 14:31
Житель Заполярья ответит в суде за жестокое убийство 14:29
В Санкт-Петербурге задержан первый спекулянт билетами на ЧМ-2018 14:28
Тульские полицейские получили сроки за "выбивание" признания 14:25
Петербургские депутаты предложили изменить план развития метро 14:23
В Калининграде назовут победителя Всероссийского конкурса ювелиров 14:22
Гройсман предложил уволить главу минфина Украины 14:20
В Москве открылся северный вестибюль станции метро "Спортивная" 14:16
Тверскую улицу не будут перекрывать во время празднования Дня России 14:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
Только в "РГ". Вице-премьер Татьяна Голикова читает "Евгения Онегина"
Только в "РГ". Вице-премьер Татьяна Голикова читает "Евгения Онегина"
06.06.2018 14:36
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Заполярье из-за холодов снова включили отопление

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

В некоторых муниципалитетах Мурманской области власти вынуждены были снова включить отопление, несмотря на приход календарного лета. Подача тепла в квартиры возобновлена в Кировске, Ревде и поселке Коашва, а в Мурманске отопление не отключали вовсе. Причиной тому стало резкое похолодание. Сутки назад в Мурманске шел дождь со снегом, градом и резким северным ветром. В Печенгском районе и Ревде в ночь с 5 на 6 июня после сильных снегопадов снова образовались сугробы. К этому времени по всей области кроме Мурманска было отключено отопление. Сегодня распорядились включить отопление власти Заозерска.

Фото: depositphotos.com
В Сыктывкаре накануне лета выпал снег

Но в подавляющем большинстве городов и поселков региона подача тепла в жилфонд не возобновлялась. Местные жители этим очень недовольны, так как мало у кого в квартирах температура достигает санитарной нормы в 18 градусов.

Как пояснили в пресс-службе компании "Мурманэнергосбыт", которая отапливает большую часть жилфонда региона, теплоэнергетики оказались в сложной ситуации. Включить отопление можно лишь там, где не начались ремонтные работы в котельных и на теплосетях. Но если опрессовка теплосетей уже проведена, то подать в них теплоноситель невозможно пока не будет завершен ремонт.

- Опрессовка - это испытание теплосетей повышенным давлением, чтобы выявить "слабые места" и устранить их, - пояснили в пресс-службе МЭС. - Если она уже проведена, то это означает, что сети порваны. Подавать теплоноситель в них нельзя. Например, очень холодно сейчас в квартирах жителей Североморска и Ловозера. Но поделать ничего нельзя, поскольку там в самом разгаре ремонтные работы. Если в том или ином городе отопление включили, то это означает, что людям просто повезло - там не успели начать ремонт сетей.

Подобную ситуацию нельзя считать чем-то из ряда вон выходящим, отмечает председатель правления Союза жилищно-коммунальных предприятий Юрий Дунин. Летние похолодания - не редкость для климата Крайнего Севера.

- В этой ситуации остается только включать электрообогреватели в квартирах - другого выхода нет, - подчеркнул эксперт. - В наиболее выигрышной ситуации находятся собственник жилья, которые отказались от центрального отопления и перешли на электрообогрев квартир. Они могут включать и выключать отопление, когда им надо, регулировать температуру в квартирах так, как им нужно. И очень жаль, что власти не приветствуют практику перехода на электрообогрев, считая это незаконным. А ведь электроотопление - это один из наиболее оптимальных вариантов обогрева жилищ, как на Крайнем Севере, так и в других регионах.

Рекордно продолжительным отопительный сезон в Заполярье был в 2017 году. Батареи в мурманских квартирах оставались теплыми до 9 июня. Но мурманчанам все равно пришлось померзнуть. Год назад в конце июня на Заполярье обрушился сильный снегопад, и лишь в июле на Кольский полуостров пришло настоящее лето.

Главное сегодня

МИД: Россия запретила въезд в страну ряду эстонцев-русофобов
На "Прямую линию" Путину прислали более 1,3 миллиона вопросов
Еврокомиссия: Евросоюз в начале июля вводит пошлины на товары из США
Правительство обнулит ставку НДС для авиасообщения с Дальним Востоком
В Минпромторге рассказали о сроках внедрения tax free по всей стране