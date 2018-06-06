Все петербургские пляжи признали непригодными для купания

Петербургское управление Роспотребнадзора опубликовало результаты социально-гигиенического мониторинга качества воды акваторий и пляжей Северной столицы.

Как сообщает пресс-служба ведомства, проверка на соответствие требованиям санитарного законодательства дала неутешительные результаты. Даже в Курортном районе Петербурга, куда горожане по традиции отправляются на выходные, пробы воды оказались неудовлетворительными, не говоря уже об озерах Выборгского района и тем более акватории Невы в районе Петропавловской крепости.

Вместе с тем пробы песка на городских пляжах не вызвали нареканий у специалистов Роспотребнадзора - все они соответствуют гигиеническим нормативам. Таким образом, загорать или просто отдыхать у воды петербуржцам можно, а купаться не рекомендуется.

- Обращаем внимание, что употребление воды открытых водоемов для питья, а также заглатывание воды при купании, создает угрозу заражения острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями, - отметили в Роспотребнадзоре.