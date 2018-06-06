Житель Заполярья ответит в суде за жестокое убийство

Житель города Снежногорска Мурманской области предстанет перед судом по обвинению в жестоком убийстве. Согласно материалам дела, около года назад он убил свою знакомую, после чего разрезал ее труп на части и выбросил на помойку.

- Следствием установлено, что 12 июня 2017 года между обвиняемым и его жертвой произошла пьяная ссора, - рассказала представитель СУ СКР Мурманской области Наталья Тростина. - Мужчина нанес женщине 18 ударов кулаками и 2 удара ножом в спину.

После этого убийца перетащил труп женщины в ванную, расчленил тело, упаковал его части в пакеты и выбросил в контейнер для мусора. Чтобы скрыть следы преступления, он даже устроил в квартире ремонт.

После обнаружения страшной находки мужчину арестовали. Вначале он во всем признался, но затем отказался от прежних показаний. Расследование продолжалось год.

- Было проведено более 20 различных экспертиз и прочих следственных действий, - добавила Наталья Тростина. - Собраны неопровержимые доказательства вины обвиняемого.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в районный суд города Полярного.