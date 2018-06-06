Бабушка-блогер из Краснодара записала обращение к сдающим ЕГЭ

Публикация от ЗАМЕТКИ БАБУШКИ ВАЛИ (@zametki_babushki) 5 Июн 2018 в 12:45 PDT

Известная 86-летная бабушка-блогер из Краснодара Валентина Кулешова опубликовала видеообращение к выпускникам школ, сдающим ЕГЭ. Свою запись необычный блогер, у которой почти 50 тысяч подписчиков, разместила в социальных сетях.

В своем обращении Валентина Кулешова поздравила школьников страны с окончанием учебного года и началом экзаменов.

- В 1950 году я тоже сдавала экзамены и получила аттестат зрелости, - рассказала блогер и показала постаревший от времени документ, выданный ей 68 лет назад. - Идите на ЕГЭ смело, но сосредоточенно. Сегодня вы сдаете экзамен по русскому языку. Это один из самых важных предметов в современной России.

Напомним, что основной этап сдачи ЕГЭ-2018 проходит с 28 мая по второе июля. 28-го мая выпускники сдавали географию и информатику, 30-го - базовую математику, первого июня - профильную математику, четвертого июня - химию и историю, а сегодня, шестого июня, - русский язык. В этом году экзамены по ЕГЭ сдают в общей сложности 730 тысяч человек.