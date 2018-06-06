ЦБ отозвал лицензию у Русского национального банка

Банк России отозвал лицензию у Русского национального банка из Ростова-на-Дону, являющегося участником системы страхования вкладов. По величине активов эта кредитная организация занимала 339-е место в российской банковской системе, сообщил регулятор.

По данным ЦБ, бизнес-модель Русского национального банка была в основном ориентирована на обслуживание интересов его собственников. Кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации, привело к образованию на ее балансе значительного объема проблемных активов, включая имущество, учтенное по завышенной стоимости.

К тому же, банк систематически проводил непрозрачные сделки, направленные на камуфлирование принимаемых кредитных рисков.