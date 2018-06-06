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06.06.2018 12:13
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Депутат от Севастополя оценил идею Ефремова откупиться от Украины

Текст: Илья Изотов (Севастополь)

Депутат Государственной думы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал предложенный актером Михаилом Ефремовым вариант откупиться от Украины за воссоединение Крыма с Россией.

Как считает Белик, многократные попытки поддерживать или возобновлять дружеские отношения с Украиной были уже отвергнуты киевским режимом.

Фото: depositphotos.com
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- Новый режим в угоду своих хозяев и своего мировоззрения разорвал все отношения, все договоры с нами, развернулся на 180 градусов и пытается прорваться в Европу, - заявил Белик RT. - Отношения с Украиной могут измениться только при полной перезагрузке власти в Киеве, все остальное не сработает.

Несмотря на это, восстановление цивилизованных отношений с Украиной остается одним из приоритетов внешней политики российского государства.

- Но только опыт украино-российских отношений до 2014 года показывает: сколько Киев ни корми, он все равно в Европу смотрит, - считает Белик. - Ведь Россия давала серьезные скидки на газ, продавала его по бросовой цене, поддерживала экономику Украины траншами, кредитами, визировала массу межгосударственных соглашений с преференциями для Украины. Но эти методы не работают, когда к власти приходят политики с "Майдана", живущие ненавистью к России.

Ранее артист Михаил Ефремов предложил урегулировать вопрос с Крымом, откупившись от Украины бесплатными поставками газа либо предоставив мост через Керченский пролив украинцам для взимания платы за проезд.

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