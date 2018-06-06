Матвиенко раскритиковала решение Молдавии по статусу русского языка

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что действия Молдавии по лишению русского языка статуса языка межнационального общения нарушают международное право и требуют незамедлительной реакции со стороны российского МИД и парламентариев. Такое мнение она высказала журналистам в ходе Ливадийского форума, проходящего в Ялте.

"Мы от нашего международного Ливадийского форума направим заявление с резким протестом против таких действий, - цитирует сенатора ТАСС. - Это действия не только против самой Молдавии, они нарушают и международное право, нарушают множество международных резолюций в области языковой политики".

Матвиенко подчеркнула, что у российской стороны "есть все основания обратиться и призвать их одуматься". "Безусловно, и Совет Федерации планирует сделать такое заявление и министерство иностранных дел", - добавила она.

Глава Совфеда уверена, что в многонациональном государстве, каковым является Молдавия, подобные решения неприемлемы. "Там живут и русские, украинцы, болгары, гагаузы - по самым скромным оценкам, более 30% жителей Молдавии разговаривают на русском языке как на языке межнационального общения", - подчеркнула она.

Подобное "политиканство" молдавских властей и необдуманные "попытки встать в ряды русофобов", считает спикер, противоречат долгосрочным интересам самого государства.

"Это временщики-политики, которые таким образом выслуживаются перед кое-кем, зарабатывают капитал и создали условия для такого рода решения", - полагает глава Совфеда.

При этом она отметила, что в Кишиневе "есть здравомыслящие силы и политики", в их числе - президент республики Игорь Додон, который уже выступил "с резким протестом" против решения конституционного суда о лишении русского языка в Молдавии статуса языка международного общения.