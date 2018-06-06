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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Два льва

Отцы и дети на "Кинотавре"
Текст: Ирина Корнеева
Российская газета - Федеральный выпуск №7585 (122)
"Ван Гоги" Сергея Ливнева - пятый фильм в программе "Кинотавра", исследующий взаимоотношения отца и сына.
Даниэль Ольбрыхский и Алексей Серебряков в фильме "Ван Гоги". Фото: Кинокомпания "Леополис" / Forma pro films Даниэль Ольбрыхский и Алексей Серебряков в фильме "Ван Гоги". Фото: Кинокомпания "Леополис" / Forma pro films
Даниэль Ольбрыхский и Алексей Серебряков в фильме "Ван Гоги". Фото: Кинокомпания "Леополис" / Forma pro films

Неровные, запутанные, со складом скелетов в шкафу и с амплитудой, где от любви до ненависти - один кадр, а от ненависти до любви - один взгляд. Для автора сценария "Ассы", продюсера Сергея Ливнева это третья режиссерская работа. Ее успех гарантирован изумительной визуальной средой, созданной оператором Юрием Клименко, и актерским составом, где даже роли на полтора крупных плана играют звезды. Елена Коренева, Светлана Немоляева, Ольга Остроумова, Полина Агуреева, Наталья Негода, Александр Сирин, - за ними интересно наблюдать, про каждого из персонажей хочется увидеть отдельный фильм. В центре - Даниэль Ольбрыхский и Алексей Серебряков. Отец - прославленный дирижер, сын - талантливый, но неизвестный художник. Живут на разных концах света, встречаются, когда у отца обнаруживают стремительно прогрессирующую смертельную болезнь.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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"Сценарий вначале был написан на сына и мать, - рассказал Сергей Ливнев. - Актрису в возрасте долго искали и, наконец, нашли. Она полюбила сценарий, говорила, что понимает, как важно показать процесс старения, ведь начинается фильм, когда ее героиня в возрасте, но в полном соку, а заканчивается, когда наступает финал жизни. На словах она была готова на все, но когда гример взялся за дело, женское возобладало над актерским, и она отказалась играть. Это был шок: десять дней до съемок, а у меня нет главной героини! Что делать? Я сидел, думал, как мало осталось хороших актрис - женщин, из самого старшего поколения, и что мужиков-то все-таки побольше... И тут осенило, и я сразу стал звонить Ольбрыхскому: "Даниэль, сценарий вообще-то на женщину написан, но если он понравится, я за два дня его перепишу". Через сутки он перезвонил и сказал: согласен. И снимать мы начали ровно день в день, как и собирались".

"Я испытывал трепет, когда мы начали работать, - рассказывал Алексей Серебряков о том, каково ему было играть сына самого Ольбрыхского. - Волновался очень: 13 картин с Анджеем Вайдой говорят сами за себя! Но потом понял, что мы можем с ним посоперничать, и это только на пользу картине, поскольку наши герои - это такие два льва, просто один реализовался в жизни, а второй - нет, к 52 годам остался одинок и пришел к полной растерянности и пониманию, что жизнь пора заканчивать. Мне очень нравится этот дуэт, по-моему, он получился. Счастье было встретиться с Ольбрыхским на съемочной площадке. Он удивительный артист, и в отличной форме. Я что-то там еще думаю, готовлюсь - ему это необязательно. Он просто делает в кадре, что должен, и у него это прекрасно получается".

Фото: 29th febraury film company
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В персонаже Серебрякова можно обнаружить параллели с чеховским Ивановым, которого актер сыграл в картине Вадима Дубровицкого. "Наша картина нежная, трогательная, она, без сомнения, не в тренде сегодняшних интересов и запросов: она не социальная, все достаточно просто, и в то же время, по-моему, пронзительно, - считает Алексей Серебряков. - Это такой гамлетизм: человек не понимает, что с ним происходит и как ему жить. Чехов написал русских Гамлетов всех возрастов, в отличие от Шекспира, который создал образ только одного. И Марк тоже пытается определить, кто он такой, в каком отношении он с окружающим миром и почему ему так плохо, когда должно быть хорошо... В этом смысле чеховские персонажи всегда и всем актерам помогают..."

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