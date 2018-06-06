На Кубани к 2019 году бесплатный Wi-Fi появится на 500 пляжах

К концу 2019 года бесплатным Wi-Fi обещают обеспечить около 500 морских пляжей Краснодарского края. Об этом сообщил журналистам глава региона Вениамин Кондратьев.

- Оборудование уже протестировано в Имеретинской низменности Сочи, в Джубге и поселке Ольгинка. Затем оно будет установлено на всех пляжах Сочи, в Анапе, Геленджике, Новороссийске, а также в Ейском, Приморско-Ахтарском, Славянском и Темрюкском районах, - рассказал Кондратьев. - Кстати, работа ведется без привлечения бюджетных средств.

По словам губернатора, 79 пляжей края прошли добровольную классификацию. Что очень удобно для гостей местных курортов, ведь во всем мире туристы привыкли ориентироваться на цвета пляжного флага при выборе мест отдыха. Как выяснилось, наибольшее количество территорий проклассифицировано в Анапе, Сочи и Геленджике.