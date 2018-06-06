На Ливадийском форуме обсуждают вопросы поддержки русского языка

В Ялте проходит IV Международный Ливадийский форум, на котором обсуждается тема "Русский язык в мировом образовательном пространстве: направления развития".

Среди актуальных дискуссий - вопросы законодательного обеспечения, сохранения, поддержки и развития русского языка, сообщает сайт Минобрнауки РФ. Участники форума представили на обсуждение проекты по поддержке и изучению русского языка и литературы, системы международных школ с русским языком обучения и билингвальных школ, а также межвузовскому взаимодействию, педагогическим обменам, изданию учебников и словарей.

По традиции в рамках IV Международного Ливадийского форума проходит Международный фестиваль "Великое русское слово".