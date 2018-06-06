Почему в крымском центре травматологии нечем оперировать пациентов

Пациенты и врачи травматологического центра Симферопольской больницы скорой помощи N6 жалуются на увеличившиеся сроки ожидания операций, отсутствие имплантов, медикаментов и медматериалов. Корреспондент "РГ" разбирался в ситуации.

Главный специалист травматолог-ортопед минздрава РК Юрий Дорофеев об успехах предыдущих лет сегодня вспоминает с тоской. По итогам 2017 года республиканские показатели обеспеченности населения высокотехнологичной медицинской помощью (ВМП) превосходили средние по России на 30 процентов.

А вот по состоянию на конец мая 2018 года ВМП, не включенная в базовую программу обязательного медстрахования и оказываемая за счет средств федерального бюджета по принципу софинансирования, в Симферопольской больнице N6 предоставлена лишь трем пациентам. Запланировано же на год 776 таких операций.

Дорофеев приехал из Санкт-Петербурга в июне 2016 года по приглашению тогдашнего главврача больницы Андрея Дьякова (ныне замминистра здравоохранения Крыма).

Несколько лет назад найти на полуострове ортопеда-травматолога было невозможно. О бесплатных операциях речь не шла. Травма шейки бедра, распространенная у пожилых людей, была чуть ли не смертным приговором.

- Эндопротезирование в тот момент, когда мы начали анализировать очередь, ожидали несколько тысяч человек, около двух тысяч - протезирование тазобедренного сустава, и намного больше - коленного. Коллективную заявку на медикаменты, эндопротезы и импланты на 2018 год еще в ноябре прошлого подали в администрацию больницы.

Отметим, что ВМП предполагает большой объем финансирования, деньги выделяются за счет ОМС и федерального бюджета. За каждую выполненную высокотехнологичную операцию по ОМС больница получает более 120 тысяч рублей. Казалось бы, у медучреждения есть мощный финансовый стимул. Но сейчас пациенты, дождавшиеся очереди на квоту, уже в больнице ждут операции не день и не два.

- В какой-то момент закупки вообще прекратились - нет ни имплантов, ни инструментов, - говорит Дорофеев. - Закончился май, а у нас то препаратов нет, то перчаток, то шовного материала. Беда и с антикоагулянтами (снижают свертываемость крови). Лежит вот пациент с переломом бедра. Месяц не могу его прооперировать - нечем.

С июля в центр начнут поступать больные по федеральным квотам. Для них не подготовлено почти ничего. Дорофеев обращался с этими проблемами и в администрацию больницы, и в минздрав РК. Там говорят - надо подождать.

Судя по комментариям врачей центра, которые попросили не называть их имен, положение катастрофическое.

- Для нормальной работы всего не хватает, очень старая материально-техническая база, - рассказал "РГ" один из врачей. - Долго не было электроножей, которые ломаются, а их не закупали. Бесконечные проблемы с препаратами, пациенты за один курс лечения "перепрыгивают" с одного медикамента на другой - какой есть в наличии. А этого делать нельзя. Нет силового оборудования, один экземпляр каким-то чудом в прошлом году купили. Остальные доктора работают бытовыми дрелями, купленными на рынке. Нам нечем больше сверлить в операционной. Постоянные перебои с имплантами, то "чашки" есть, а "ножек" нет, то наоборот. Или размерного ряда протезов нет. И чтобы не имплантировать "что попало", мы вынуждаем больных ждать. А выписать людей не можем - они потеряют квоту на этот год. И потом им придется идти по "большому кругу" (сбор документов и анализов) заново.

Коллеги и начальство комментируют ситуацию осторожно.

- Если происходит сбой, значит кто-то не справляется с регуляцией планового потока больных, - говорит главврач Симферопольской городской больницы N6 Алексей Тарасов. - Если пациенты плановые, то и закупки идут в плановом режиме. Когда же на лечение попадает пациент, нуждающийся в определенном препарате или металлоконструкции, начинается индивидуальная работа. Врач пишет представление, и за два-три дня мы решаем проблему. Например, я вчера узнал, что один пациент ждет операции. Уже через пару дней необходимую ему "железку" привезут.

В минздраве считают, что "системного провала" при оказании плановой помощи нет, и проблема кроется в управлении заказами.

- Дело не только в снабжении медматериалами, но и в логистике госпитализации пациентов, - рассказал замминистра здравоохранения Крыма Андрей Дьяков. - У учреждения есть определенный план операций. Больница должна сделать ровно 1/12 годового плана заданий за один месяц. И речь идет не только о работе травматологии. Если мы говорим о плановой госпитализации в травматологический центр, то ею руководил сам Дорофеев. Если о выполнении больницей плана-задания - сегодня больница его выполняет на 100 процентов. Позиция главного ортопеда - "гоните" больше операций, потому что есть потребность. Позиция руководителя немного другая, потому что мы понимаем, что, помимо ВМП, в ортопедии есть и другие направления. Если пациенты долго лежат, это на 99 процентов ошибка руководителя центра. Потому что выполнить больше, чем 1/12, нецелесообразно - это не будет оплачено фондом ОМС. Другая картина будет в июле, когда начнет реализовываться так называемый второй раздел ВМП, и к этому больница должна подготовиться. Я думаю, пока еще рано спрашивать с руководства, все ли готово, потому что закупка идет 40 дней.

Компетентно

Андрей Карпеев, директор Территориального фонда ОМС Республики Крым:

- С 2018 года высокотехнологичные операции по эндопротезированию суставов начали проводить в большем количестве крымских лечебных учреждений: если в 2017 году этот вид помощи оказывали в четырех клиниках, то в нынешнем году - уже в семи. При этом объем запланированных операций существенно не изменился. Если в 2017 году все медицинские организации провели 1150 эндопротезирований, то в 2018 в их планах 1208 таких процедур.

Симферопольская больница N6 является лидером по количеству проводимых операций с заменой сустава. В 2017 году их там в рамках ОМС было запланировано и проведено 1055. Это почти пятая часть от всех видов высокотехнологичных вмешательств, проведенных всеми медицинскими организациями по всем видам заболеваний в прошлом году - их было 5505.

В 2018 году в горбольнице N6 запланирована 691 операция по направлению "эндопротезирование". Для сравнения, в других медицинских организациях будут проводить в три-четыре раза меньше таких вмешательств в год.

За четыре месяца с начала 2018 года в городской больнице N6 провели 195 операций по замене сустава, за них медицинской организации перечислено 26,3 миллиона рублей.