В Астраханской области построили девятиэтажку для сирот

В городе Нариманов Астраханской области сдан кирпичный многоквартирный дом "под ключ" для детей-сирот. Новоселье справят 72 человека. Он построен по "теплым" технологиям, площадь каждой квартиры со всеми удобствами 33 квадратных метра.

Несколько лет назад губернатор Астраханской области принял решение не выдавать вторичное жилье детям-сиротам, а строить для них только новое. И слово свое сдержал.

Для многих новоселов это жилье стало очень долгожданным. Строительство дома в Нариманове началось в 2014 году. Однако компания-подрядчик затормозила процесс, и контракт пришлось расторгнуть. Здание было готово лишь наполовину. Но новым строителям удалось сдать дом в срок. И сейчас на обеспечение детей-сирот жильем брошены все силы.

- Рад, что у меня теперь свой угол. Дом хороший, кирпичный. Несмотря на то, что квартира однокомнатная, она выглядит просторной, - доволен один из новоселов Александр Матюшенко.

Для некоторых новоселов жилье стало очень долгожданным. Среди них Ксения Малькова.

- Квартиру я ждала шесть лет. И теперь счастлива обрести собственное гнездышко вместе со своей семьей, - призналась девушка.

Отрадно, что в пяти минутах пути от новостройки находится особая экономическая зона "Лотос", где уже зарегистрировано восемь резидентов. А это значит - проблем с рабочими местами для жильцов нового дома быть не должно.

- В этом году мы решили сконцентрировать внимание на сиротах. По области для них сейчас строятся пять домов - в селе Икряное и поселке Лиман. На приобретение жилья в Астрахани для этой категории также выделено 100 миллионов рублей. Наше задача - в короткий промежуток времени закрыть всю очередь, которая существует, и дальше ее не допускать, - подчеркнул губернатор Астраханской области Александр Жилкин, поздравляя новоселов.

Отметим, что всего с 2010 года квартиры в Астраханской области получили 1234 человек. В прошлом году введены в эксплуатацию четыре жилых дома для детей-сирот на 120 квартир.