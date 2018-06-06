В Астраханской области построили девятиэтажку для сирот

Несколько лет назад губернатор Астраханской области принял решение не выдавать вторичное жилье детям-сиротам, а строить для них только новое. И слово свое сдержал.
Для многих новоселов это жилье стало очень долгожданным. Строительство дома в Нариманове началось в 2014 году. Однако компания-подрядчик затормозила процесс, и контракт пришлось расторгнуть. Здание было готово лишь наполовину. Но новым строителям удалось сдать дом в срок. И сейчас на обеспечение детей-сирот жильем брошены все силы.
- Рад, что у меня теперь свой угол. Дом хороший, кирпичный. Несмотря на то, что квартира однокомнатная, она выглядит просторной, - доволен один из новоселов Александр Матюшенко.
Для некоторых новоселов жилье стало очень долгожданным. Среди них Ксения Малькова.
- Квартиру я ждала шесть лет. И теперь счастлива обрести собственное гнездышко вместе со своей семьей, - призналась девушка.
Отрадно, что в пяти минутах пути от новостройки находится особая экономическая зона "Лотос", где уже зарегистрировано восемь резидентов. А это значит - проблем с рабочими местами для жильцов нового дома быть не должно.
- В этом году мы решили сконцентрировать внимание на сиротах. По области для них сейчас строятся пять домов - в селе Икряное и поселке Лиман. На приобретение жилья в Астрахани для этой категории также выделено 100 миллионов рублей. Наше задача - в короткий промежуток времени закрыть всю очередь, которая существует, и дальше ее не допускать, - подчеркнул губернатор Астраханской области Александр Жилкин, поздравляя новоселов.
Отметим, что всего с 2010 года квартиры в Астраханской области получили 1234 человек. В прошлом году введены в эксплуатацию четыре жилых дома для детей-сирот на 120 квартир.