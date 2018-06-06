В лагере под Севастополем отравились дети

В детском оздоровительном лагере "Чайка" под Севастополем выявлена вспышка острой кишечной инфекцией, заболели 18 детей и один взрослый. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе правительства Севастополя.

- С момента регистрации очага было восемь заболевших детей, в ходе противоэпидемических мероприятий по локализации очага выявлено 11, в том числе один взрослый, - сказано в сообщении.

Дети госпитализированы в городскую инфекционную больницу. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное.

- Дети получают только симптоматическое лечение, так как их диагноз не требует антибактериальной терапии. Городская инфекционная больница работает в штатном режиме, - уточнили в пресс-службе.

В лагере совместно с межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю проводятся противоэпидемические мероприятия по локализации очага инфекции.

Лабораторные исследования Роспотребнадзора показали, что возбудителем болезни является норовирус.

Детский оздоровительный лагерь "Чайка" находится в урочище Батилиман на побережье бухты Ласпи под Севастополем. 28 мая он получил санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора о соответствии требованиям к организации отдыха и оздоровления детей. С 1 июня в лагере началась первая летняя смена.