В Ростове к ЧМ-2018 заработали аудиогиды на пяти языках
В Ростове-на-Дону к чемпионату мира по футболу подготовили аудиогидов на русском, немецком, испанском, французском и английском языках.
Аудиогиды расскажут иностранным туристам о телохранителях российских императоров и казаках-гвардейцах. Об этом сообщает пресс-служба Донского государственного технического университета.
Кроме того, к работе с иностранными туристами в культурно-выставочном центре "Донская казачья гвардия" будут привлечены профессиональные переводчики. По словам руководителя КВЦ Ирины Романовой, желание побывать в интерактивном музее уже высказали большие группы болельщиков из Мексики и Чехии.
- На запланированные экскурсии мы приглашаем реконструкторов военной истории из Азова. В костюмах различных эпох молодые люди показывают элементы фехтования и фланкировки шашками, экскурсантам предлагается выстрелить из пистолета времен Первой мировой. Мы стараемся создать особую атмосферу, чтобы поход в "Донскую казачью гвардию" не превратился в рядовой осмотр экспонатов, - отмечает Ирина Романова.
Отметим, что по данным регионального правительства, количество туристов в Ростовской области во время мирового первенства возрастет на 250 тысяч человек, а всего донской край посетят около двух миллионов туристов. Основная масса болельщиков ожидается из Латинской Америки. В общей сложности иностранцы выкупили 54 процента мест на стадионе "Ростов Арена", то есть приобрели более 120 тысяч билетов.
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