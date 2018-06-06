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06.06.2018 14:31
Рубрика: Спорт

В Ростове к ЧМ-2018 заработали аудиогиды на пяти языках

Текст: Николай Грищенко

В Ростове-на-Дону к чемпионату мира по футболу подготовили аудиогидов на русском, немецком, испанском, французском и английском языках.

Аудиогиды расскажут иностранным туристам о телохранителях российских императоров и казаках-гвардейцах. Об этом сообщает пресс-служба Донского государственного технического университета.

Фото: Ольга Максимова/РГ
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Кроме того, к работе с иностранными туристами в культурно-выставочном центре "Донская казачья гвардия" будут привлечены профессиональные переводчики. По словам руководителя КВЦ Ирины Романовой, желание побывать в интерактивном музее уже высказали большие группы болельщиков из Мексики и Чехии.

- На запланированные экскурсии мы приглашаем реконструкторов военной истории из Азова. В костюмах различных эпох молодые люди показывают элементы фехтования и фланкировки шашками, экскурсантам предлагается выстрелить из пистолета времен Первой мировой. Мы стараемся создать особую атмосферу, чтобы поход в "Донскую казачью гвардию" не превратился в рядовой осмотр экспонатов, - отмечает Ирина Романова.

Отметим, что по данным регионального правительства, количество туристов в Ростовской области во время мирового первенства возрастет на 250 тысяч человек, а всего донской край посетят около двух миллионов туристов. Основная масса болельщиков ожидается из Латинской Америки. В общей сложности иностранцы выкупили 54 процента мест на стадионе "Ростов Арена", то есть приобрели более 120 тысяч билетов.

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