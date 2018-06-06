В Сочи кролик предсказал результаты матчей ЧМ-2018

Как выяснилось, кролику всего три года. В центр он попал из сочинской семьи, которая сначала очень хотела завести питомца, а позже поняла, что не в силах за ним постоянно присматривать.

- Его мама была пуховой ангорской крольчихой, а папа - львиноголовым кроликом. В итоге сам Пушик получился довольно пушистым, да еще и с разными глазами: один у него голубой, другой карий. Он необычный не только внешне. Питомец очень любознателен и, как мы недавно поняли, обладает даром предсказателя, - рассказала корреспонденту "РГ" специалист зооотдела Эколого-биологического центра имени Сергея Соколова Марина Скрипник. - Учитывая, что скоро стартует чемпионат мира по футболу, матчи которого будут проходить и в нашем городе, это оказалось очень кстати.

Схема проста. Перед кроликом ставят разноцветные кегли или мячи, каждый предмет обозначает определенную команду. Какой выберет Пушик, тот и победитель.

К примеру, недавно оракул уже напророчил победу сборной России в первом матче ЧМ-2018, который состоится 14 июня.

В свою очередь, корреспондент "РГ" попросила питомца центра дать предсказания по играм, которые пройдут в Сочи. Так, первыми выйдут на поле местного стадиона "Фишт" сборные Испании и Португалии. Кстати, билеты на футбольный поединок, который пройдет 15 июня, уже полностью распроданы.

Перед кроликом поставили зеленые и желтые кегли. Первые обозначали команду португальцев, вторые - их противников. После минутных раздумий ушастый оракул все-таки направился к желтым.

Больше всего удивил прогноз матча между командами Бельгии и Панамы, который запланирован на 18 июня в олимпийской столице. Как утверждает Пушик, победа достанется… Панаме.

А вот встреча Германии и Швеции, согласно предсказанию, завершится ничьей. Ведь животное так и осталось стоять прямо между кеглями разных цветов, так и не отдав предпочтения ни одному из предметов.