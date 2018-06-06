В сочинском центре восстановления леопарда родились три котенка

В Центре восстановления переднеазиатского леопарда, который находится в Сочи, родились три котенка. Об этом сообщили журналистам в Минприроды РФ.

- Потомство принесли две самки: Андреа и Черри. У первой появились на свет сразу два котенка, - рассказали в пресс-службе министерства.

Таким образом, теперь в центре находится 15 диких кошек, шесть из которых активно готовят к выпуску.

Как уже писала "РГ", с 2009 года в РФ реализуется программа восстановления популяции занесенного в Красную книгу переднеазиатского леопарда, для этого на территории Сочинского национального парка был построен специальный питомник. А уже в июле 2016 года первых трех рожденных в неволе леопардов выпустили в дикую природу.