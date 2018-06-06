Новости

Беларусь готова строить объекты под ключ в Вологодской области 20:59
Итальянский парламент выразил доверие новому правительству 20:43
Видео: В центре Лондона горит пятизвездочный отель 20:40
МЧС сообщило об угрозе обрушения в горящем здании в Москве 20:34
МИД: Заявление СБ ООН подтолкнет Киев к выполнению "минских соглашений" 20:20
В Минске изучают возможность создания Ассоциации здоровых городов 20:19
Бондарев: Россия может производить Ан-124 без помощи Украины 20:05
В вагонах-ресторанах поездов ЧМ-2018 ограничат крепость алкоголя 20:00
Негосударственные пенсионные фонды получили 11 кураторов от ЦБ 19:39
Роскосмос впервые установил на "Союзе" видеокамеру для съемки 19:34
ЦБ закрепит в законе формат сделки при инсайде и манипулировании 19:20
На трассах под Севастополем ограничили скорость движения 19:12
МИД упрекнул ОБСЕ в двойных стандартах из-за оценки выборов президента РФ 19:06
Петербургские депутаты попросили вернуть в город "косы" и "поля" 19:00
В минздраве ДНР оценили состояние комбата "Спарты" 18:53
В Москве появится музей русского языка 18:41
СБ ООН принял первое за три года заявление по Украине 18:35
В Саратовской области из лагеря эвакуировали почти двести детей 18:31
Отряд СФ повторит на Новой Земле путь экспедиции 1883 года 18:14
В Саратове создадут первый в мире робот-экзоскелет нового поколения 18:10
Депутаты Госдумы сыграют в футбол с немецкими коллегами 18:08
Витебск готов к фестивалю искусств "Славянский базар" 18:00
Владимир Мединский вручил госнаграды деятелям культуры 17:57
В Смоленске ВАЗ влетел в группу пешеходов на тротуаре 17:46
В МЧС назвали три версии пожара в казанском ТЦ "Порт" 17:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
Только в "РГ". Вице-премьер Татьяна Голикова читает "Евгения Онегина"
Только в "РГ". Вице-премьер Татьяна Голикова читает "Евгения Онегина"
06.06.2018 21:31
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Инструкция - прежде всего?

Четверых приемных детей забрали из семьи из-за... синяка
Текст: Алена Ларина
Российская газета - Федеральный выпуск №7585 (122)
Четверо приемных детей из Волгоградской области год находились в социально-реабилитационном центре, куда их внезапно поместили органы опеки. После многочисленных судебных разбирательств, вмешательства журналистов и уполномоченного по защите прав ребенка Марине Кирьяновой удалось вернуть двух дочерей и сына, судьба четвертого под вопросом.
Семье Кирьяновых удалось вернуть двух дочерей и сына, судьба четвертого ребенка под вопросом. Фото: Из семейного архива Семье Кирьяновых удалось вернуть двух дочерей и сына, судьба четвертого ребенка под вопросом. Фото: Из семейного архива
Семье Кирьяновых удалось вернуть двух дочерей и сына, судьба четвертого ребенка под вопросом. Фото: Из семейного архива

В июне прошлого года у приемного ребенка Кирьяновых Вити в детсаду хутора Заливский обнаружили на ноге пожелтевший синяк. Заведующая сразу сообщила об этом в управление образования, даже не спрашивая родителей, что произошло.

В тот же вечер к Кирьяновым пришли полицейские, а вскоре их пригласили на прием к психологу.

На Урале приемного отца 60 детей отдали под суд за мошенничество

- Мы с мужем особо не обеспокоились, так как в этот центр я и раньше приходила с детьми - старшей дочерью, у которой были проблемы с одноклассниками, и как раз с Витей, которого взяли последним. В родной семье мальчик бродяжничал и ему было трудно играть вместе с другими детьми в садике, - рассказывает Марина Кирьянова.

В центре семью ждали полицейские с сотрудниками органа опеки, они беседовали с детьми до позднего вечера. Родителям присутствовать при разговоре запретили.

После этого приехал наряд полиции. По словам матери, детей стали буквально хватать. Сотрудники центра возмутились - так нельзя. Тогда семье в полном составе позволили уехать домой с уговором, что утром родители сами отвезут детей в реабилитационный центр для несовершеннолетних в Волгоград. Как ни странно, в нем оказался не один Виктор, а сразу все приемные дети Кирьяновых.

Первой девять лет назад Марина с мужем взяли Эльвиру - одногодку их родной дочери. У обеих девочек - порок сердца. Марина увидела будущую приемную дочку в больнице. И вскоре маленькая Эльвира переехала из дома малютки в семью. Кирьянова сама выросла в многодетной семье, и когда в 2014 году ей предложили взять мальчика, почти сразу согласилась. Семья жила в Котельниковском районе Волгоградской области, где с чиновниками у нее сложились добрые отношения. Так в семье появился сын Алексей, потом Ангелина, четвертым стал Витя.

Фото: Александр Корольков/ РГ
Анна Кузнецова: Все, что касается детства, не допускает экспресс-решений

Через два месяца после истории в детсаду против Кирьяновой возбудили административное дело, по которому ее приговорили к штрафу в пять тысяч рублей. После того как детей забрали, Марина Кирьянова обратилась в Октябрьский районный суд с просьбой вернуть их. Слушание состоялось лишь в августе, и решение было принято не в пользу матери. Но апелляционная инстанция отменила это решение из-за многочисленных процессуальных ошибок и противоречий. Областной суд в том числе учел, что обращение приемной матери о возврате детей и дело об "избиении" ребенка рассматривала одна и та же судья. Административное производство в отношении Кирьяновой было прекращено. Вскоре было вынесено положительное судебное решение и по вопросу возвращения троих из четверых детей в семью - с формулировкой "к немедленному исполнению".

Судьба же Вити снова зависит от чиновников из управления образования.

- Мы предлагали спросить ребенка прилюдно, с кем он хочет жить - с бабушкой или с нами. Но ничего не добились. При этом нам не дают с ним увидеться. Специалист органа опеки на мои слова, что нужно решить дальнейшую судьбу ребенка, ответила: "Что, это я должна решать?" А кто? - возникает вопрос.

Стиль общения с приемной матерью сотрудников опеки добрым не назовешь. Может, потому, что еще до случая в детском саду она буквально достала чиновников жалобами на задержку детских пособий, и тлеющий конфликт превратился в войну, как только возник подходящий повод?

Судьба Вити снова зависит от чиновников из управления образования

Удивил настрой представителей органа опеки и районного управления образования и корреспондента "РГ". Сотрудница опеки от разговора отказалась, сославшись на вышестоящее руководство, а начальник управления образования предложила написать письменный запрос. Как показывает журналистская практика, при таком подходе ответ можно ждать неделями, и, если он все-таки придет, это будет обычная отписка. В Заливском детсаду все также ссылались на инструкции.

Более открыто повела себя директор волгоградского реабилитационного центра для несовершеннолетних Анна Корчагина, выразив свое мнение в одном предложении:

- Если дети сегодня проживают в семье, это было их желание, значит, им там комфортно.

Комментарий

Нина Болдырева, уполномоченный по правам ребенка в Волгоградской области:

- По моему мнению, органу опеки нужно было убедить приемную мать написать заявление о том, что она согласна поместить Виктора в реабилитационный центр до выяснения всех обстоятельств произошедшего. Опека была бы приостановлена только над одним мальчиком, а остальные трое детей остались бы в семье. Мы направляли заключения в поддержку Кирьяновой в органы исполнительной власти и суды. Не в последнюю очередь на мое решение о поддержке Марины повлияло то, что старший приемный ребенок Эля воспитывается в этой семье с годовалого возраста. Интересы девочки в данном случае для меня были превыше всего. Что касается Вити, его возвращение к Кирьяновым возможно лишь при добровольном согласии его бабушки. Пока суд оставил решение вопроса о судьбе мальчика органу опеки и попечительства и его родным.

Главное сегодня

МИД: Заявление СБ ООН подтолкнет Киев к выполнению "минских соглашений"
РФ изучает вопрос о подаче иска к США в ВТО из-за пошлин на сталь и алюминий
Итальянский парламент выразил доверие новому правительству
Бондарев: Россия может производить Ан-124 без помощи Украины
В столице открыт штаб городских волонтеров ЧМ-2018