Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела пленарное заседание IV Международного Ливадийского форума на тему "Русский мир и мировое гуманитарное пространство". Глава СФ подчеркнула, что нынешний форум посвящен роли Русского мира в глобальном гуманитарном пространстве.

В этом году Ливадийский форум проходил как никогда широко и представительно. В Крым приехали участники из 42 стран и 17 регионов России. Открывая фестиваль, Валентина Матвиенко сравнила его значение с Крымским мостом, связавшим два берега Керченского пролива.

- Совсем недавно сбылась наша большая мечта и не только наша - многих поколений: Крымский мост навсегда соединил два берега России, - сказала спикер Совета Федерации. - Так же и наш фестиваль год за годом служит не только укреплению Русского мира, он соединяет народы, регионы и страны.

Русский мир развивается и становится больше, несмотря на то, что в некоторых странах русофобия стала частью государственной политики. Созданный единый интерактивный портал русского языка открыл возможность изучать язык Пушкина, Толстого и Достоевского, для учеников 2,5 тысячи зарубежных школ в 96 странах. 60 миллионов ежемесячных его посещений красноречивее любых слов говорит о популярности этого ресурса. В мире растет число знатоков и поклонников русского языка. Сегодня в разных странах только общественных организаций, связанных с именем Александра Сергеевича Пушкина в мире более 300.

Формируется профессиональное сообщество русистов. В прошлом году, отметила Валентина Матвиенко, более 25 000 преподавателей русского языка смогли повысить квалификацию. Вместе с тем, считает глава СФ, России необходимо больше уделять внимания подготовке преподавателей русского языка в странах СНГ и ближнего зарубежья.

Немало инициатив прозвучало в рамках форума и в отношении Крыма.

- В майском указе президента поставлена задача создания культурно-образовательных и музейных центров во всех регионах России. Я считаю, что было бы правильно открыть несколько таких центров в Крыму. Давайте вместе, Сергей Валерьевич, поработаем над этим. Мы вам окажем всемерную поддержку, - обратилась Валентина Матвиенко к главе Крыма Сергею Аксенову.

Сам крымский лидер предложил подкрепить концепцию Русского мира законодательной инициативой и финансовой поддержкой государства. В частности, Аксенов напомнил о своей прошлогодней инициативе полной миграционной амнистии для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Тогда глава Крыма предложил создать дополнительный перечень преференций для них на территории всей России и в Крыму.