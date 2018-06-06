Верховный суд РФ согласен на следствие против судьи в отставке

Верховный суд РФ рассмотрел жалобу судьи в отставке Татьяны Рыжих, которую следствие считает виновной в ДТП, в котором погибли два человека.

Она пыталась оспорить решение региональной Квалификационной коллегии судей, выдавшей разрешение на запрос главы Следственного комитета РФ возбудить против нее уголовное дело по факту "смертельной" аварии.

Дорожно-транспортное происшествие с участием судьи Городищенского районного суда Волгоградской области Татьяны Рыжих произошло 28 апреля 2015 года рядом с поселком Селезневка Волгоградской области поздно вечером.

По данным следствия, участниками ДТП стали четыре автомобиля. Под колеса автомашин попали два брата. Пройдя половину пути, они увидели приближающиеся к ним автомобили.

Чтобы не перебегать дорогу перед машинами, братья остановились на разделительной полосе. В этот момент на двойную сплошную выехал автомобиль KIA Sportage, которым управляла Рыжих, и сбил обоих пешеходов левой частью кузова. От удара братьев отбросило под колеса ехавших во встречном направлении ВАЗа и КамАЗа. От полученных травм оба скончались на месте аварии.

Они переходили улицу в неположенном месте, но это не значит, что водитель имеет право скрыться с места ДТП. А судья уехала, бросив беспомощных умирающих людей. Ее кроссовер был обнаружен в пригороде. Причем без номерных знаков.

Судья уверяла, что к аварии она непричастна, поскольку машина якобы была в угоне. По словам Татьяны Рыжих, о сбитых насмерть двух пешеходах она узнала только через несколько часов, когда полицейские вышли на ее супруга и попросили ключи от машины для проведения следственных действий.

Однако записи видеорегистраторов показали, что четко виден и номерной знак автомобиля, и то, что за рулем находилась сама Рыжих.

И тогда она заявила дознавателям: "На трассе было неосвещенное место, где я внезапно почувствовала удар по машине. Я не поняла, что произошло, а так как работаю судьей, то не исключала, что в мою машину могли что-то бросить из мести". И призналась, что действительно после этого не остановилась.

Только спустя год после происшествия удалось возбудить уголовное дело. 29 января 2016 года региональная Квалификационная коллегия судей дала СКР согласие на возбуждение дела, а Высшая квалификационная коллегия судей в мае подтвердила законность этого решения.

К этому моменту Татьяна Рыжих уже ушла с должности судьи по собственному желанию, объяснив свое решение тем, что ее ребенку требуется длительное лечение и присмотр. И получила статус федерального судьи в отставке.

В итоге судье все-таки предъявили обвинение. Но ее судейская мантия осталась при ней, как и положено судье в отставке. А судья в таком статусе продолжает пользоваться многочисленными льготами. В том числе и такой: судить его можно только с согласия Квалификационной коллегии судей региона.

Судья в отставке вправе обжаловать постановление.

Вот и Рыжих обратилась в местную ККС, настаивая на пересмотре решения о возбуждении уголовного дела "в связи с вновь открывшимися обстоятельствами". Но ей отказали. Не поддержал ее и Волгоградский областной суд, куда судья в отставке также пожаловалась. Тогда Рыжих обратилась в Верховный суд страны. Как утверждает защита Рыжих, версия следствия расходится с результатами сразу нескольких экспертиз и противоречит законам физики. Характер повреждений автомобиля, тел пострадавших, а также результаты экспертиз свидетельствуют о том, что пешеходы могли быть с силой отброшены на машину судьи встречным автомобилем, а после на них был совершен наезд двумя другими автомобилями.

Председательствующий в заседании Коллегии по административным делам Верховного суда РФ Владимир Хаменков поинтересовался у Рыжих, какие именно следственные действия, по мнению заявительницы, связаны с ограничением ее гражданских прав. Но вразумительного ответа, кроме рассуждений о неприкосновенности судей, не получил. Выслушав аргументы заявительницы, судья Верховного суда удалилась на совещание, по итогам которого решения и региональной квалифколлегии, и Волгоградского облсуда были признаны законными.

Адвокаты Рыжих заявили, что готовы обратиться в Конституционный суд России и Европейский суд по правам человека.

Процедурный механизм осуществления уголовного преследования в отношении судей урегулирован Уголовно-процессуальным кодексом РФ, во взаимосвязи с положениями Закона РФ "О статусе судей в Российской Федерации". Они предусматривают в качестве составной части и одновременно способа обеспечения неприкосновенности и независимости судей другой по сравнению с обычным порядок возбуждения уголовного дела и проведения следственных и иных процессуальных действий, в том числе оперативно-разыскных мероприятий против судьи и привлечения его в качестве обвиняемого.

Однако закон ни в коей мере не исключает возможности привлечения судьи к уголовной ответственности.