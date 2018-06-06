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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Банки, деньги, два ствола

Свердловского депутата освободили от уплаты 160 миллионов долга
Текст: Ксения Дубичева (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО №7585 (122)
Арбитражный суд освободил от финансовых обязательств депутата свердловского Заксобрания Илью Гаффнера, списав 160 миллионов рублей его долга. Оказалось, что у народного избранника нет никакого имущества, кроме двух ружей.

Свердловский депутат "прославился" советом, который в период кризиса он публично дал жалующимся на высокие цены согражданам: "Надо просто задуматься о собственном здоровье - поменьше есть, например". Видимо, сам он овладел этим умением в полной мере, так как больше года исполнял депутатские обязанности, существуя на прожиточный минимум. Его официальный доход в это время составлял чуть больше десяти тысяч рублей. По свидетельствам очевидцев, народный избранник в то время отнюдь не выглядел изможденным.

Процедура банкротства депутата началась в год вступления в силу закона о несостоятельности физлиц, инициировал ее кредитор - государственный банк. Гаффнер выступал поручителем по трем кредитам, выданным сельхозфирме. Распродажа ее имущества погасила только часть долга. Чтобы вернуть оставшиеся 160 миллионов, кредитная организация обратилась с иском к поручителю.

Человек освободился от долгов и с некоторыми ограничениями живет дальше благодаря норме закона, которая вычеркивает имущество родственников из списка собственности

Платить он не стал, и в начале 2016-го суд признал депутата банкротом. Финансовый управляющий начал реализацию его имущества. Как выяснилось, должник гол как сокол: не имеет ни машины, ни квартиры, ни земельного участка и ценных бумаг, драгоценностей и предметов искусства - ничего, кроме двух импортных охотничьих ружей. От их продажи удалось выручить 73 тысячи рублей - 0,04 процента долга.

Фото: depositphotos.com
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Единственным официальным источником дохода банкрота оставалась депутатская зарплата, которую он довольно долго скрывал, пока его не оштрафовали за сокрытие доходов. Из зарплаты вычитались 10 653 рубля ежемесячно - прожиточный минимум на содержание Гаффнера и еще три раза по 10,2 тысячи рублей - алименты на трех его несовершеннолетних детей, а также расходы на ведение процедуры банкротства и вознаграждение финансовому управляющему. На эти выплаты зарплаты, большую часть которой составляют премиальные, едва хватало, и управляющий обратился к суду с ходатайством - просил завершить банкротство, так как у должника нет ни имущества, ни средств для финансирования процедуры. Суд ходатайство удовлетворил. Банкротство прекращено, конкурсное производство окончено.

Банкрот комментировать решение арбитража отказался, финансовый управляющий Александр Осинский и банк-кредитор - тоже.

- Вот вам пример финансового оздоровления, практическое применение относительно нового закона о банкротстве физлиц, - комментирует юрист Александр Зуев. - Человек освободился от всех долгов и с некоторыми ограничениями живет дальше благодаря норме закона, которая вычеркивает имущество родственников из списка собственности.

- Совершенно стандартная оптимизация структуры собственности: в предчувствии кризисной ситуации любой бизнесмен старается перевести свое имущество на близких людей, - добавляет преподаватель дисциплины "Антикризисное управление" доцент Людмила Сурина.

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