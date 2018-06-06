На Южном Урале растет число фермерских хозяйств. В агробизнес нередко приходят люди, мало знакомые даже со спецификой ведения сельского хозяйства, а уж тонкости бухучета для большинства - просто темный лес.

В разгар посевной кампании у крестьян точно нет времени ни на освоение финансовой грамоты, ни на сбор документов на грант. Фото: Татьяна Андреева/РГ

- Сегодня настолько сложная отчетность, что самому фермеру с ней никогда не справиться: я бухгалтерию в хозяйстве вела десять лет, но лишь до тех пор, пока она не стала такой серьезной, - рассказывает фермер из Чебаркульского района Дина Муратова. - К примеру, перед Пенсионным фондом нужно ежемесячно отчитываться. Как фермеру успеть работать в поле и готовить все эти документы?

По ее мнению, не стоит и пытаться обучиться бухгалтерии - лучше привлекать для этого грамотных специалистов. Однако найти в глубинке квалифицированного бухгалтера, готового взять крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ) на обслуживание, - задача не из легких, а аутсорсинг таких услуг в крупных челябинских компаниях фермерам не по карману.

По словам исполнительного директора Союза крестьянских (фермерских) хозяйств Челябинской области Дмитрия Трофимова, отсутствие необходимых знаний явно играет против владельцев агробизнеса. Они теряют реальные деньги, поскольку вынуждены отказываться от господдержки: самостоятельно подготовить пакет документов для получения субсидии или заявку на грант - слишком хлопотное дело. Бухгалтеры же, которые ведут порой по нескольку десятков КФХ, взвалить на себя такую дополнительную нагрузку просто не в состоянии.

Как же решить эту проблему? Побороть финансовую безграмотность сельских предпринимателей поможет господдержка, выделяемая на информационно-консультационные услуги, уверены в региональном минсельхозе. На эти цели в 2018 году муниципальным образованиям впервые перечислено восемь миллионов рублей и даны рекомендации по их использованию. В министерстве поясняют: подход комплексный - речь идет и о дистанционной помощи в виде разовых консультаций, и об обучающих курсах. Их планируется вести совместно с Южно-Уральским государственным аграрным университетом. Также есть намерение организовать онлайн-консультации непосредственно на сайте министерства в режиме "вопрос-ответ".

- В этом году в Челябинской области более чем в два раза выросла сумма господдержки начинающих фермеров - с 44 до 90 миллионов рублей, благодаря чему гранты смогут получить не менее 30 фермерских хозяйств, тогда как в прошлом году их было 17, - сообщила пресс-секретарь регионального минсельхоза Наталья Твердохлебова. - Конкурсные условия ежегодно меняются, сейчас одно из ключевых - наличие грамотно составленного бизнес-плана.

Самостоятельно подготовить пакет документов для получения субсидии для фермера слишком хлопотно. Бухгалтеры же ведут порой по нескольку десятков КФХ и взвалить на себя дополнительную нагрузку просто не в состоянии

По представленному на конкурс бизнес-плану и плану расходования средств получатели грантов в дальнейшем и будут держать ответ перед ведомством: они обязаны в течение пяти лет предоставлять документы, подтверждающие целевое расходование средств, то есть отчитываться за каждую бюджетную копейку.

"Счастливые" обладатели субсидий и грантов чуть ли не в очередь выстраиваются в информационно-консультативный центр при аудиторской компании в Агаповском районе, которую открыла несколько лет назад их коллега, глава КФХ Зинаида Салаватуллина. Такое "совместительство" оказалось выгодным и для ее хозяйства, и еще для нескольких десятков.

- Мы в этой сфере работаем 15 лет. Ведем бухучет фермерских хозяйств Верхнеуральского, Кизильского, Агаповского, частично Нагайбакского районов, - рассказывает предпринимательница. - У нас установлено необходимое программное обеспечение, большинство процессов автоматизировано, чего не может позволить себе в силу дороговизны отдельное КФХ.

Тем более учитывая, что в глубинке далеко не везде устойчиво работает Интернет: многие фермеры и не планируют пока устанавливать ПО для онлайн-отчетности, поскольку вне сети это бессмысленно. В информационном центре фермеров консультируют по уплате налогов, ведению бухгалтерии, сообщают о мерах господдержки, помогают вести документацию, вовремя сдавать отчетность и следят, чтобы у подопечных не было долгов по налогам и выплате зарплат. Если подобные компании в сельских районах получат господдержку на свою деятельность, их число может вырасти, и тогда крестьяне вздохнут с облегчением: проблем с отчетами не будет.