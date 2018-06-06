К чемпионату мира на Урале пускают дополнительные рейсы

Более 70 дополнительных рейсов пригородных поездов будут запущены в Свердловской области во время чемпионата мира по футболу. По расчетам железнодорожников, 35 тысяч болельщиков смогут без проблем и к тому же бесплатно добраться до вокзала Екатеринбурга, чтобы успеть на матчи.

Дополнительные рейсы будут осуществлять электропоезда повышенной комфортности "Ласточка". Он отвечает требованиям самого взыскательного пассажира: в вагонах поддерживается оптимальный микроклимат, есть розетки для подзарядки гаджетов, площадки для багажа, - поясняет Алена Изместьева, специалист Свердловской пригородной компании.

Главное направление, усиленное "Ласточками", - дорога в международный аэропорт Кольцово. Количество электропоездов здесь увеличено почти в пять раз. В дни чемпионата между воздушной гаванью и Екатеринбургом запущено 46 дополнительных рейсов. Электрички будут летать, как "шаттлы", следовать без дополнительных остановок, и дорога до аэропорта займет не более получаса. Для обладателей билета на матч и паспорта болельщика путешествие на "Ласточке" будет бесплатным, как, впрочем, и дальнейший проезд на общественном городском транспорте.

Отправление дополнительных вечерних электропоездов будет зависеть от времени окончания матча

В администрации Екатеринбурга уточнили, что ожидают не менее ста тысяч гостей из-за рубежа и российских регионов в дни проведения футбольных матчей чемпионата. Понятно, что большинство из них остановятся в областном центре. Ну а для тех, кто пожелает посмотреть уральские красоты или попутешествовать по старинным городам, запущены добавочные электропоезда в восточном, западном и северном направлении. Всего 28 внеочередных рейсов. Куда бы иностранные болельщики ни отправились, в уральских электропоездах им всю информацию им продублируют на английском.

А расписание футбольных электричек выстроено так, что учитываются не только экскурсионные планы гостей, но и интересы уральских болельщиков, живущих в районных городах и поселках. "Отправление дополнительных вечерних электропоездов будет зависеть от времени окончания матча, - говорит Алена Изместьева. - Чтобы люди успели выйти со стадиона и добраться до вокзала". Время ожидания общего сбора может растянуться на час. А благодаря тому, что стадион " Екатеринбург Арена" расположен в самом центре города, то даже пешком до вокзала можно спокойно за это время дойти.

Свердловская пригородная компания готова поддержать болельщиков и из соседних регионов. В частности, губернатор Курганской области Алексей Кокорин обратился с просьбой организовать дополнительные электрички в Екатеринбург. Подвели зауральских болельщиков местные автотранспортные предприятия. Они объявили об отмене рейсов в Екатеринбург из-за того, что машины не соответствуют требованиям безопасности, которые предъявляет ФИФА. Сейчас экстренно решается вопрос о замене автобусов дополнительными поездами.