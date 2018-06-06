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06.06.2018 19:38
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Бизнес зрит в цифру

Текст: Булат Сабитов (УрФО)
Российская газета - Экономика УРФО №7585 (122)
Переход к цифровой экономике - актуальная тема, обсуждаемая во всем мире. Мировое и российское сообщество волнует ее развитие и перспективы международного взаимодействия в этом вопросе. По словам министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константина Носкова, цифровая экономика - очень гибкая система, поэтому только при взаимодействии государства с бизнесом и активном международном сотрудничестве удастся эффективно ее построить.

На этой неделе в столице Югры проходит юбилейный десятый Международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС, где тема цифровой экономики является центральной. Форум считается одним из важнейших событий в отрасли информационных технологий в России. Он проходит в Ханты-Мансийске с 2007 года, и с каждым годом расширяется география участников. В 2017 году его посетили более 2,5 тысячи человек из 46 стран мира и 44 российских регионов. В этом году в северный город съехались участники из 55 стран мира и впервые в полном составе - представители всех стран БРИКС и ШОС.

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В цифровой трансформации экономики страны большая роль отводится субъектам Федерации.

- Регионы - это двигатели экономики. Сегодня важно приступить к формированию региональных управленческих команд, чтобы осуществлять направленное воздействие на традиционные бизнес-модели. Надо развивать межрегиональную кооперацию и вместе двигаться в этом направлении. Тогда мы получим качественный результат, а не разрыв между отдельными территориями, - считает Александр Зорин, директор по региональной политике АНО "Цифровая экономика".

Развитие цифровой экономики не может обеспечиваться без информационной безопасности. На форуме обсуждались глобальные риски и угрозы в IT-сфере, новейшие решения для  нейтрализации этих рисков, которые связаны с внедрением сервисов цифровой экономики и интеллектуальных решений.

- Киберпреступление - это преступление, которое можно совершить за секунду. За прошлый год сети органов власти Югры подверглись беспрецедентному количеству информационных атак. Только в атаке на единый сайт органов государственной власти нашего региона в октябре 2017 года участвовали компьютеры более чем из 200 стран, - отметила губернатор Югры Наталья Комарова. - Нам очень интересен опыт зарубежных коллег в решении данной проблемы и цифровой трансформации в целом.

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Особое внимание уделялось способам обеспечения безопасного функционирования Интернета в условиях развития трансграничного электронного взаимодействия, созданию интеллектуальных систем информационной безопасности для противодействия пропаганде терроризма и экстремизма, защиты частной информации.

Всего в рамках форума состоялось более 30 мероприятий, круг тем которых очень широк: применение цифровых технологий в образовании, культуре, медицине и недропользовании, технологии для умных городов, IT-кластеры, цифровое правительство, цифровые решения для развития бизнеса и многие другие.

- Сейчас все поддерживается с помощью цифровых технологий. Потребители используют все больше информации для принятия бизнес-решений. Электронная коммерция - один из приоритетов в развитии предпринимательства, - говорит основатель Global Rus Trade Анна Нестерова. - Важный момент - цифровая грамотность как среди населения, так и среди предпринимателей. Пока, к сожалению, наблюдается тотальная цифровая безграмотность. Общаясь с малым и средним бизнесом, мы понимаем, что о возможностях цифровых инструментов предприниматели почти не знают.

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