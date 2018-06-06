В тюменском селе замечен голодный медведь

Госохотуправление Тюменской области приняло решение об отстреле бурого медведя, который был замечен на территории села Уват. Охоту на косолапого, который представляет для людей угрозу, открыли четвертого июня, сообщает ведомство.

Молодого медведя видели в селе около девяти часов вечера - он, совершенно никого не опасаясь, шел по улице, рассказали "Интерфаксу" в Уватском райотделе Госохотуправления рассказали.

Как отметил сотрудник райотдела, вероятно это медведь-пестун (прошлогодний медвежонок-подросток, оставшийся при матери) вышел к жилью в поисках пропитания: июнь на севере для животных месяц голодный, ягоды и грибы пойдут позднее.