Участники кластера "Малая энергетика и Энергомашиностроение" и Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей (СОСПП) презентовали проект испытательного центра электротехнического оборудования, который предлагается создать в Свердловской области. Планируется, что здесь будут проводить исследовательские и аттестационные испытания, в том числе под напряжением до 1150 киловольт.

Сегодня производители не могут испытывать высоковольтное оборудование дома - приходится возить его за границу. Фото: Татьяна Андреева/РГ

- У нас в стране сегодня нет испытательного центра, удовлетворяющего всем необходимым параметрам и современным требованиям. В результате российские производители вынуждены вывозить свои изделия для аттестации за рубеж - в страны Евросоюза или в Южную Корею. А это и потеря времени, и удорожание продукции, и, что немаловажно, возможная утечка ноу-хау, - рассказывает президент кластера Денис Папилин. - Создание такого центра даст толчок развитию и региональной промышленности, и энергомашиностроения всей страны, поэтому мы считаем эту задачу одной из важнейших для отрасли.

Речь идет и о сертификации электротехнических изделий, и о промежуточных испытаниях, необходимых для разработки инновационной продукции. По оценке Россетей, потребность российских предприятий в подобных манипуляциях составляет 1,85 миллиарда рублей в год.

- В нашем регионе существуют все предпосылки для успешной реализации проекта, - считает первый вице-президент СОСПП Михаил Черепанов. - Прежде всего наш кластер энергомашиностроения в сегменте высоковольтного оборудования занимает первое место в РФ по объему производства (11 миллиардов рублей).

Кроме того, раньше в Екатеринбурге существовали подобные центры - на базе Уралэлектротяжмаша и УПИ. Увы, в 90-е годы их оборудование разобрали и сдали в металлолом. Однако и сегодня в регионе есть специалисты, которые могли бы квалифицированно осуществлять такую работу, а молодые кадры готовят в энергоинституте УрФУ.

На оперативную окупаемость проект должен выйти через три года. Окупить капитальные затраты будет сложнее, потому что требуется очень дорогое оборудование

Важное условие - удачная логистика: привозить на Урал свою продукцию будет удобно производителям из любого конца страны. И главное, отмечает Денис Папилин, у нас есть готовая площадка - технопарк "Университетский". Он расположен вблизи Новосвердловской ТЭЦ, следовательно, лишен ограничений по электрическим мощностям. Ко всему, технопарк является одним из центров развития инженерной школы.

По планам инициаторов, испытательный комплекс будет проводить сертификацию на соответствие российским и международным стандартам, проектировать инжиниринговые решения в области электротехнического оборудования, а также готовить кадры для отраслевой науки и реального сектора экономики. Площадь комплекса составит около пяти гектаров, здесь создадут свыше 40 высококвалифицированных рабочих мест. Однако проект, прямо скажем, недешевый, оценивается в 194 миллиона евро.

- Центр нельзя рассматривать как бизнес-проект в чистом виде. На оперативную окупаемость он, по планам, выйдет через три года. Но капитальные затраты окупить будет сложнее, потому что требуется очень дорогое оборудование, - поясняет Денис Папилин. - Впрочем, если задействовать отечественных проектировщиков, строителей и частично оборудование, то возможно снизить стоимость проекта в два, а то и в три раза.

По мнению уральских промышленников, государство крайне заинтересовано в появлении такого центра, поскольку возможность проводить испытания и сертификацию внутри страны позволит снизить себестоимость продукции, повысить конкурентоспособность российских производителей и обеспечить независимость от зарубежных испытательных центров и поставщиков оборудования. Поскольку это задача государственного масштаба, логично рассчитывать на бюджетное финансирование: 10 процентов - из областного бюджета (эти средства пойдут на проектно-изыскательские работы и на подведение инженерных сетей) и 90 - из федерального. Впрочем, возможно, удастся также привлечь и частные инвестиции, и средства небюджетных фондов. Сами производители электротехнической продукции, по замыслу, станут не инвесторами, а клиентами центра.

Тем временем

Как сообщили "РГ" в министерстве промышленности и науки Свердловской области, в регионе создана рабочая группа, которая совместно с Министерством энергетики РФ и Россетями проработала вопрос привлечения федерального финансирования: предлагается создать на Урале инжиниринговый центр с испытательной лабораторией в статусе филиала Федерального испытательного центра. Но решение об этом на уровне РФ пока не принято.