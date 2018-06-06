Новости

МЧС сообщило об угрозе обрушения в горящем здании в Москве 20:34
МИД: Заявление СБ ООН подтолкнет Киев к выполнению "минских соглашений" 20:20
В Минске изучают возможность создания Ассоциации здоровых городов 20:19
Бондарев: Россия может производить Ан-124 без помощи Украины 20:05
В вагонах-ресторанах поездов ЧМ-2018 ограничат крепость алкоголя 20:00
Негосударственные пенсионные фонды получили 11 кураторов от ЦБ 19:39
Роскосмос впервые установил на "Союзе" видеокамеру для съемки 19:34
ЦБ закрепит в законе формат сделки при инсайде и манипулировании 19:20
На трассах под Севастополем ограничили скорость движения 19:12
МИД упрекнул ОБСЕ в двойных стандартах из-за оценки выборов президента РФ 19:06
Петербургские депутаты попросили вернуть в город "косы" и "поля" 19:00
В минздраве ДНР оценили состояние комбаты "Спарты" 18:53
В Москве появится музей русского языка 18:41
СБ ООН принял первое за три года заявление по Украине 18:35
В Саратовской области из лагеря эвакуировали почти двести детей 18:31
Отряд СФ повторит на Новой Земле путь экспедиции 1883 года 18:14
В Саратове создадут первый в мире робот-экзоскелет нового поколения 18:10
Депутаты Госдумы сыграют в футбол с немецкими коллегами 18:08
Витебск готов к фестивалю искусств "Славянский базар" 18:00
Владимир Мединский вручил госнаграды деятелям культуры 17:57
В Смоленске ВАЗ влетел в группу пешеходов на тротуаре 17:46
В МЧС назвали три версии пожара в казанском ТЦ "Порт" 17:45
СМИ сообщили о госпитализации Диего Марадоны 17:40
Спасатели предупредили о заморозках в Подмосковье 17:27
Из-за пожара в центре Москвы перекрыто движение 17:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
Только в "РГ". Вице-премьер Татьяна Голикова читает "Евгения Онегина"
Только в "РГ". Вице-премьер Татьяна Голикова читает "Евгения Онегина"
06.06.2018 19:34
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Невыездной трансформатор

Производители электротехнического оборудования предложили создать в регионе центр для испытаний их продукции
Текст: Юлия Санатина (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО №7585 (122)
Участники кластера "Малая энергетика и Энергомашиностроение" и Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей (СОСПП) презентовали проект испытательного центра электротехнического оборудования, который предлагается создать в Свердловской области. Планируется, что здесь будут проводить исследовательские и аттестационные испытания, в том числе под напряжением до 1150 киловольт.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Сегодня производители не могут испытывать высоковольтное оборудование дома - приходится возить его за границу. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Сегодня производители не могут испытывать высоковольтное оборудование дома - приходится возить его за границу. Фото: Татьяна Андреева/РГ

- У нас в стране сегодня нет испытательного центра, удовлетворяющего всем необходимым параметрам и современным требованиям. В результате российские производители вынуждены вывозить свои изделия для аттестации за рубеж - в страны Евросоюза или в Южную Корею. А это и потеря времени, и удорожание продукции, и, что немаловажно, возможная утечка ноу-хау, - рассказывает президент кластера Денис Папилин. - Создание такого центра даст толчок развитию и региональной промышленности, и энергомашиностроения всей страны, поэтому мы считаем эту задачу одной из важнейших для отрасли.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
На заводах Урала прижились промышленные роботы

Речь идет и о сертификации электротехнических изделий, и о промежуточных испытаниях, необходимых для разработки инновационной продукции. По оценке Россетей, потребность российских предприятий в подобных манипуляциях составляет 1,85 миллиарда рублей в год.

- В нашем регионе существуют все предпосылки для успешной реализации проекта, - считает первый вице-президент СОСПП Михаил Черепанов. - Прежде всего наш кластер энергомашиностроения в сегменте высоковольтного оборудования занимает первое место в РФ по объему производства (11 миллиардов рублей).

Кроме того, раньше в Екатеринбурге существовали подобные центры - на базе Уралэлектротяжмаша и УПИ. Увы, в 90-е годы их оборудование разобрали и сдали в металлолом. Однако и сегодня в регионе есть специалисты, которые могли бы квалифицированно осуществлять такую работу, а молодые кадры готовят в энергоинституте УрФУ.

На оперативную окупаемость проект должен выйти через три года. Окупить капитальные затраты будет сложнее, потому что требуется очень дорогое оборудование

Важное условие - удачная логистика: привозить на Урал свою продукцию будет удобно производителям из любого конца страны. И главное, отмечает Денис Папилин, у нас есть готовая площадка - технопарк "Университетский". Он расположен вблизи Новосвердловской ТЭЦ, следовательно, лишен ограничений по электрическим мощностям. Ко всему, технопарк является одним из центров развития инженерной школы.

По планам инициаторов, испытательный комплекс будет проводить сертификацию на соответствие российским и международным стандартам, проектировать инжиниринговые решения в области электротехнического оборудования, а также готовить кадры для отраслевой науки и реального сектора экономики. Площадь комплекса составит около пяти гектаров, здесь создадут свыше 40 высококвалифицированных рабочих мест. Однако проект, прямо скажем, недешевый, оценивается в 194 миллиона евро.

Фото: www.robotco.ru
Какое будущее ждет инновационные комплексы ДФО

- Центр нельзя рассматривать как бизнес-проект в чистом виде. На оперативную окупаемость он, по планам, выйдет через три года. Но капитальные затраты окупить будет сложнее, потому что требуется очень дорогое оборудование, - поясняет Денис Папилин. - Впрочем, если задействовать отечественных проектировщиков, строителей и частично оборудование, то возможно снизить стоимость проекта в два, а то и в три раза.

По мнению уральских промышленников, государство крайне заинтересовано в появлении такого центра, поскольку возможность проводить испытания и сертификацию внутри страны позволит снизить себестоимость продукции, повысить конкурентоспособность российских производителей и обеспечить независимость от зарубежных испытательных центров и поставщиков оборудования. Поскольку это задача государственного масштаба, логично рассчитывать на бюджетное финансирование: 10 процентов - из областного бюджета (эти средства пойдут на проектно-изыскательские работы и на подведение инженерных сетей) и 90 - из федерального. Впрочем, возможно, удастся также привлечь и частные инвестиции, и средства небюджетных фондов. Сами производители электротехнической продукции, по замыслу, станут не инвесторами, а клиентами центра.

Тем временем

Как сообщили "РГ" в министерстве промышленности и науки Свердловской области, в регионе создана рабочая группа, которая совместно с Министерством энергетики РФ и Россетями проработала вопрос привлечения федерального финансирования: предлагается создать на Урале инжиниринговый центр с испытательной лабораторией в статусе филиала Федерального испытательного центра. Но решение об этом на уровне РФ пока не принято.

Главное сегодня

РФ изучает вопрос о подаче иска к США в ВТО из-за пошлин на сталь и алюминий
МИД: Заявление СБ ООН подтолкнет Киев к выполнению "минских соглашений"
Бондарев: Россия может производить Ан-124 без помощи Украины
ЦБ допустил сохранение санкций против РФ в ближайшие три года
Командир батальона ДНР "Спарта" попал в реанимацию после ДТП