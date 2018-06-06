Свердловская область вошла в первую пятерку регионов России по числу индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). По данным Московский биржи за апрель, такие счета открыли почти 12 тысяч жителей Среднего Урала. Охват населения составил 0,27 процента - больше, чем в среднем по стране. Для сравнения: в США в различные финансовые инструменты инвестированы 43 процента накоплений населения. Так что нам есть куда расти.

В разных корзинах

Индивидуальные инвестиционные счета появились в России в 2015 году. С тех пор любой совершеннолетний гражданин может завести ИИС в банке, имеющем лицензию брокера, в брокерской или управляющей компании. Счет открывается на срок не менее, чем три года, причем ежегодно на нем можно размещать не более миллиона рублей. Открыв его, человек получает возможность инвестировать в инструменты финансового рынка, сделав выбор самостоятельно или доверившись профессионалам.

Важной особенностью, которая должна привлечь к ИИС некрупных частных инвесторов, стали налоговые льготы. Их предусмотрено два вида на выбор: можно получать 13-процентный вычет по НДФЛ в течение года (правда, не более чем с 400 тысяч рублей) или освобождение от подоходного налога всей прибыли от инвестирования. К слову, по статистике регионального управления ФНС России, в прошлом году возможностью получить налоговый вычет по первой схеме воспользовались около 800 жителей области.

Владельцы первых ИИС, открытых в 2015-м, уже имеют право их закрывать - трехлетний срок истек. Однако, по данным брокерских компаний, они начали не избавляться от счетов, а перерегистрировать их. Вот как объясняет свои действия один из инвесторов:

- Все просто. Я получаю вычет первого типа - гарантированные 13 процентов от суммы, внесенной за год. Но у меня нет столько денег, чтобы каждый год вносить 400 тысяч. Поэтому через три года я закрываю счет, забираю деньги, открываю снова, вношу те же средства плюс купоны с дивидендами и сумму вычета… И так по кругу.

- Урал - один из центров развития российского фондового рынка еще с 90-х годов прошлого века. Здесь продвинутая аудитория, и средний уровень инвестирования среди розничных инвесторов в регионе выше, чем в среднем по стране. Это видно и по динамике развития ИИС, - отмечает руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.

По задумке, индивидуальные инвестиционные счета играют двойную роль. Во-первых, они выступают как альтернатива банковским депозитам, ставки по которым неуклонно снижаются. Например, в мае 2015-го ключевая ставка Банка России составляла 12,5 процента, а спустя три года - только 7,25. Вслед за ней идет вниз и доходность по вкладам, сейчас она редко где превышает 6,5 процента в год. При самой консервативной инвестиционной стратегии годовая доходность ИИС повыше: за счет налогового вычета она может быть вдвое больше.

По данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), сегодня на депозитах жителей России лежит порядка 24 триллионов рублей, из них почти два триллиона - деньги жителей УрФО. Профессиональное сообщество фондового рынка рассчитывает к 2020 году "перетянуть" на ИИС хотя бы пять процентов этих сумм. На начало 2018-го, по данным НАУФОР, на 302 тысячах инвестсчетов было размещено порядка 43 миллиардов рублей. "Всего лишь", - говорят эксперты. Но тенденция роста есть: только за первый квартал этого года было открыто 30 тысяч новых счетов. Одновременно происходит сокращение объема вкладов населения в банках: АСВ отмечает, что в УрФО в первом квартале он уменьшился на 2,3 процента. При этом вклады от 100 тысяч до миллиона рублей сократились на 1,2 процента. Суммы как раз в таком диапазоне лежат на индивидуальных инвестиционных счетах: по данным за 2017 год, средняя цифра - 463 тысячи рублей.

Знания выгодны

Предполагается, что ИИС как относительно простой инструмент подогреет интерес населения к фондовому рынку и поднимет общую финансовую грамотность населения.

Сегодня ее не повышает только ленивый: собственные проекты в области "финпросвета" для широких масс есть как у государственных, так и у частных финансовых структур. По мнению члена экспертного совета по развитию финансового рынка Уральского региона Максима Костылева, не секрет, что, помогая людям разобраться в денежных вопросах, коммерческие компании обеспечивают себе приток новых клиентов.

- Они активно тратят силы и ресурсы на то, чтобы расширить внутреннюю базу инвесторов, - говорит он. - Чем больше людей будут понимать, как работает фондовый рынок, видеть его возможности, тем больше станет тех, кто предпочтет инвестировать на нем. Все это в конечном счете ведет к росту рынка в целом и расширению возможностей для приумножения капитала инвестора, - отмечает эксперт.

Уровень финансовых знаний растет, и у людей появляется интерес к альтернативным источникам сбережений

О том же свидетельствует и статистика. В 2015-2016 годах только каждый третий ИИС был у нового инвестора, то есть такие счета открывали в основном люди, уже имеющие опыт работы на фондовом рынке и просто тестирующие появившийся инструмент. Однако в 2018-м новичков на рынке оказалось уже почти 50 процентов, для них ИИС стал первым опытом на рынке ценных бумаг.

Собственные интернет-ресурсы в формате маркетплейсов буквально за последний год появились, например, у Московской биржи и Банка России. Там в простой и доступной форме изложена информация по целому ряду вопросов, начиная от выбора банковского кредита и заканчивая индивидуальным подбором инструментов инвестирования.

- В перспективе интерес граждан к вложениям средств в различные финансовые инструменты, в том числе и в рамках ИИС, скорее всего, будет возрастать, - считает Михаил Мамута, - потому что уровень финансовых знаний все же растет и у людей появляется интерес к альтернативным источникам сбережений. Это хорошо, ведь любой развитый рынок должен быть разнообразным по своей природе. Но в то же время постепенно нарастает и число жалоб, связанных с индивидуальными инвестиционными счетами. В основном люди просят увеличить объем налогового вычета, жалуются, что доходность по выбранной ими стратегии ниже, чем они ожидали. Но это не повод для обращения: если ты инвестируешь, должен учитывать рыночные риски.

Что в портфеле

Большая часть ценных бумаг в портфелях ИИС сегодня - акции, на них приходится 53 процента, на государственные облигации - 30, на корпоративные - 15 процентов. После ряда изменений, принятых на законодательном уровне за последний год, среднестатистический портфель поменялся.

- Большая часть российских компаний приняла на себя обязательства по дивидендной политике: они оговаривают, какой размер прибыли направляют на выплату дивидендов - это повышает интерес инвесторов к акциям, - разъясняет Максим Костылев. - Государство со своей стороны старается поддерживать тенденцию: оно рекомендует госкомпаниям направлять на выплату не менее 50 процентов чистой прибыли. Еще один тренд - российские компании начали выплачивать дивиденды не раз в год, а раз в полгода или даже в квартал. Это уменьшает волатильность акций перед выплатами и помогает инвесторам прогнозировать свою прибыль.

Растет интерес и к корпоративным облигациям, тем более что купонный доход по ним с 2018 года освобожден от НДФЛ, если размер купона не превысит ставку рефинансирования плюс пять процентов. Ранее освобождение дохода по купону от налогообложения применялось только для государственных ценных бумаг. По мнению экспертов, это говорит о том, что государство изо всех сил пытается привлечь внимание розничных инвесторов к долговым инструментам, что в итоге ведет к развитию реального сектора экономики.

- Если свои облигации предлагает какой-то новый вид бизнеса, ставка может быть довольно высокой: эмитент должен давать премию за свою неизвестность, - поясняет Костылев. - Но, если в последующем он хорошо обслуживает свой долг, расплачивается, инвесторы начинают его оценивать как надежного заемщика и будут предлагают ему деньги под меньший процент. То есть каждый следующий выпуск облигаций для тех предприятий, у которых есть история, обходится дешевле.

Сегодня в рамках ИИС можно приобретать корпоративные облигации с местной пропиской: уральские предприятия довольно активно размещают на рынке свои ценные бумаги. Например, на днях облигации на сумму 200 миллионов рублей выпустила строительная компания из Челябинска.