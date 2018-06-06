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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Песочница как точка роста

На Урале прошли первые в России занятия в Академии моногородов
Текст: Татьяна Казанцева (Екатеринбург)
Российская газета - Экономика УРФО №7585 (122)
Главы уральских муниципалитетов на один день стали студентами Академии развития моногородов. Представители 37 городов Свердловской, Курганской, Челябинской областей обсуждали как общие проблемы, так и индивидуальные особенности своих территорий, изучали преимущества, которые сулит им статус ТОСЭР или ТОР, знакомились с опытом коллег.

Главной задачей академии стало изучение разных подходов к решению проблем моногородов, чтобы понять, что получается, а что нет. Ведь государство сегодня предлагает им около 90 мер поддержки на сумму около 300 миллиардов рублей в год. Другими словами, деньги есть, но муниципалитеты и компании не всегда способны их взять, говорит гендиректор Фонда развития моногородов Илья Кривогов.

Фото: Вадим Ахметов/РГ
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Между тем аксиомой считается утверждение, что предприятие, которое пользуется инструментами господдержки, эффективнее прочих. По словам руководителя программ развития моногородов Евгения Подшивалова, получить поддержку бизнес-проекта (например, новому резиденту индустриального парка) стало быстрее и проще: все решения сейчас принимаются внутри фонда. К тому же разработаны 24 готовые концепции реализации проектов, которые можно быстро запустить в работу.

Специально для монопрофильных муниципалитетов создаются новые продукты для финансирования проектов - один из них недавно разработан совместными усилиями Минэкономразвития РФ и Корпорации МСП. Поддержку моногородам готовы оказать и структуры в регионах, в частности, Фонд технологического развития промышленности, созданный в Свердловской области в 2017 году.

90 мер господдержки на сумму порядка 300 миллиардов рублей в год создано для российских моногородов

- Мы выполняем показатели и по количеству новых рабочих мест, и по объему инвестиций в моногорода. Да, есть проблемы, но главное, что у городских команд сложилось четкое понимание, куда идти. На развитие моногородов мы направляем около 40 процентов средств, заложенных в госпрограммы, - говорит министр инвестиций и развития Свердловский области Виктория Казакова.

Фото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости
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"Студенты" академии получили возможность индивидуально проконсультироваться с представителями институтов развития. Кое-кто при этом даже вступал в горячие споры с консультантами по поводу перспективности своей территории. Многие руководители моногородов приехали с готовыми проектами. Так, глава Верхней Салды Михаил Савченко поделился с "РГ" идеей восстановления исторического центра города.

- Хочется узнать опыт других моногородов. Понимаем, что нельзя рассчитывать только на один проект - к развитию нужно подходить комплексно и грамотно задействовать все источники финансирования. Нам говорят: у вас рядом "Титановая долина"! Но ведь она не имеет права направлять средства на развитие города. Да, нам повезло с градообразующим предприятием, но мы хотим работать на перспективу, - говорит Михаил Савченко.

Понятно, что универсальных рецептов не существует, ведь и масштаб проблем у разных муниципалитетов может отличаться кардинально. Поэтому кто-то в ходе деловой игры понял, как привлечь на территорию крупного инвестора, а другие оценили даже простые предложения по повышению качества городской среды, например строительство катка, смотровой площадки, песочницы.

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