Главы уральских муниципалитетов на один день стали студентами Академии развития моногородов. Представители 37 городов Свердловской, Курганской, Челябинской областей обсуждали как общие проблемы, так и индивидуальные особенности своих территорий, изучали преимущества, которые сулит им статус ТОСЭР или ТОР, знакомились с опытом коллег.

Главной задачей академии стало изучение разных подходов к решению проблем моногородов, чтобы понять, что получается, а что нет. Ведь государство сегодня предлагает им около 90 мер поддержки на сумму около 300 миллиардов рублей в год. Другими словами, деньги есть, но муниципалитеты и компании не всегда способны их взять, говорит гендиректор Фонда развития моногородов Илья Кривогов.

Между тем аксиомой считается утверждение, что предприятие, которое пользуется инструментами господдержки, эффективнее прочих. По словам руководителя программ развития моногородов Евгения Подшивалова, получить поддержку бизнес-проекта (например, новому резиденту индустриального парка) стало быстрее и проще: все решения сейчас принимаются внутри фонда. К тому же разработаны 24 готовые концепции реализации проектов, которые можно быстро запустить в работу.

Специально для монопрофильных муниципалитетов создаются новые продукты для финансирования проектов - один из них недавно разработан совместными усилиями Минэкономразвития РФ и Корпорации МСП. Поддержку моногородам готовы оказать и структуры в регионах, в частности, Фонд технологического развития промышленности, созданный в Свердловской области в 2017 году.

90 мер господдержки на сумму порядка 300 миллиардов рублей в год создано для российских моногородов

- Мы выполняем показатели и по количеству новых рабочих мест, и по объему инвестиций в моногорода. Да, есть проблемы, но главное, что у городских команд сложилось четкое понимание, куда идти. На развитие моногородов мы направляем около 40 процентов средств, заложенных в госпрограммы, - говорит министр инвестиций и развития Свердловский области Виктория Казакова.

"Студенты" академии получили возможность индивидуально проконсультироваться с представителями институтов развития. Кое-кто при этом даже вступал в горячие споры с консультантами по поводу перспективности своей территории. Многие руководители моногородов приехали с готовыми проектами. Так, глава Верхней Салды Михаил Савченко поделился с "РГ" идеей восстановления исторического центра города.

- Хочется узнать опыт других моногородов. Понимаем, что нельзя рассчитывать только на один проект - к развитию нужно подходить комплексно и грамотно задействовать все источники финансирования. Нам говорят: у вас рядом "Титановая долина"! Но ведь она не имеет права направлять средства на развитие города. Да, нам повезло с градообразующим предприятием, но мы хотим работать на перспективу, - говорит Михаил Савченко.

Понятно, что универсальных рецептов не существует, ведь и масштаб проблем у разных муниципалитетов может отличаться кардинально. Поэтому кто-то в ходе деловой игры понял, как привлечь на территорию крупного инвестора, а другие оценили даже простые предложения по повышению качества городской среды, например строительство катка, смотровой площадки, песочницы.