На Ямале самолет во время посадки столкнулся с птицами

Сегодня в аэропорту Салехарда произошел авиационный инцидент - к счастью, без пострадавших: самолет Sukhoi Superjet авиакомпании "Ямал" "встретился" с птицами.

"Во время выполнения посадки произошло столкновение воздушного судна с птицами. На борту находилось 33 пассажира и 4 члена экипажа", - сообщает пресс-служба перевозчика.

Инженеры и техники авиакомпании после происшествия осмотрели двигатели самолета, проверили работоспособность его систем - каких-либо повреждений не обнаружили, и воздушное судно смогло выполнить следующий рейс.

"Вылет рейса ЛА-32 по маршруту Салехард - Домодедово был задержан на 2 часа и 5 минут", - констатировал перевозчик.