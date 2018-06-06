В Челябинске пошли на беспрецедентный эксперимент по снижению стоимости проезда в общественном транспорте. С начала лета трамваи и троллейбусы перешли на новый тариф - он снижен с 23 до 20 рублей за поездку. Как отметили в мэрии, уже в первые три дня пассажиропоток в горэлетротранспорте вырос на 1,2 процента.

- Думаем, актуальность нового ценового предложения скоро оценят все челябинцы, - пояснил директор электротранспортного предприятия Александр Павлюченко. - Летом ожидаем снижения активности пассажиров: люди уезжают в отпуска. Проанализировав данные за последние два года, мы пришли к выводу, что привлекательность общественного транспорта можно поднять только за счет гибкого тарифа.

Стоит отметить, что над этим вопросом власти последовательно работают с конца 2016 года. Новой концепцией маршрутной сети Челябинска предусмотрено увеличение доли перевозок муниципальным транспортом до 40 процентов. Причем приоритет отдан экологичным трамваям и троллейбусам, количество которых вырастет минимум на 125 единиц.

Формирование новой маршрутной сети в связи с большими затратами планируют закончить в 2022 году. Однако первые шаги по повышению конкурентоспособности общественного транспорта уже делаются: в начале года изменились правила высадки пассажиров на остановках. Приоритетные места на них отданы муниципальным машинам. А для трамваев на наиболее оживленных маршрутах организовали "сдвоенные" остановки, на которых разрешено останавливаться двум вагонам одновременно, чтобы они не создавали заторов и соответственно увеличили скорость движения.

Летний тариф власти считают экономически обоснованным: моторное топливо дорожает, а стоимость электроэнергии не изменилась, поэтому эксперимент решено было провести именно в электротранспорте.

Правда, сезонное снижение цены коснется только наличного расчета. Владельцы транспортных карт, ранее экономившие за поездку от одного до двух рублей, в зависимости от суммы пополнения счета, теперь переплачивают и, скорее всего, на время откажутся от "пластика".

Как долго продлится летняя акция, в муниципалитете пока сказать не берутся. Все будет зависеть от того, насколько успешным окажется инициатива по итогам первых месяцев ее "обкатки".

Между тем

Челябинское УФАС расследует дело о картельном сговоре частных перевозчиков. Штрафы грозят почти трем десяткам предпринимателей, которые в конце прошлого года практически синхронно подняли цены на проезд в маршрутках с 23 до 25 рублей.