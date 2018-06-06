В Екатеринбурге показали частную жизнь императорской семьи

Одно из первых мероприятий в Екатеринбурге накануне трагической годовщины расстрела в Ипатьевском доме - масштабная выставка в областном краеведческом музее "Трагедия семьи - трагедия Родины". Более 150 экспонатов - свидетельств частной жизни последних Романовых - предоставил музей-заповедник Павловска. Павловский музей сейчас отмечает свое столетие: в те дни, когда императорскую семью поселили в доме екатеринбургского инженера, в бывший фамильный дворец начали трижды в неделю пускать экскурсантов.

Проект готовили больше года - отбирали экспонаты, продумывали концепцию: создать в безличных и сложных по геометрии залах екатеринбургского музея камерную атмосферу уюта и семейного благополучия -задача не из легких.Оформил выставку дизайнер Константин Миронов, преподаватель Академии Штиглица, "описавший" жизнь Романовых в цвете - от безмятежных тонов начала выставки до трагического финала. Художник построил декорацию-перевертыш, с одной стороны которой - "как было": интерьеры, в которых жили русские цари, а с другой - "как стало": репродуцированные фотографии кабинета императора после грабежа в октябре сто лет назад.

Личные вещи людей, убитых в Екатеринбурге, производят сильное впечатление, будь то крохотные туфельки княжны Ольги или прекрасное серое домашнее платье - капот императрицы из шелка и газа, в котором ее видели только домашние. Атмосферу интимности подчеркивает полумрак, хотя свет в музейных залах притушили не столько для настроения, сколько для сохранности оригинальных фотографий из семейных альбомов вековой давности.

Пожалуй, впервые екатеринбуржцы могут познакомиться с не самой известной стороной творчества великого ювелира Фаберже - не с роскошными драгоценными подарками, а со вполне утилитарными, бытовыми предметами, выполнявшимися его мастерской, например, с фаянсовым горшком, оправленным в серебро. Горшок прислала в подарок внучке Алисе "бабушка всей Европы" королева Виктория, а в Санкт-Петербургской мастерской Фаберже работу лондонского керамиста улучшили, приделав к ней литую серебряную ручку и подставку. Да что горшок! Рядом с ним выставлен дубовый сундук для бумаг, оправленный в серебро тем же Фаберже, а неподалеку - настольная лампа и электрический звонок из кабинета императора. Лампа на подставке из нефрита, украшена аметистами, а кнопки звонка сделаны из граната и лунного камня.

Что касается собственно драгоценностей, то на выставке есть два кокошника Великих княжон, которые крыты розовым бархатом, расшиты золотом и шелком, украшены бериллами, турмалинами, рубинами и перламутром. Кокошники в древнерусском стиле расшивали монахини из Галича в 1913 году для торжеств в честь 300-летия дома Романовых. Удивительно, что они сохранились, - участь гардеробных петербургских дворцов трудно назвать завидной. Часть содержимого разграбили, часть - передали театральным костюмерным, лишь некоторые предметы одежды попали в Музейный фонд.

- Мы выстраивали выставку в хронологическом порядке - от рождения членов семьи до конца, чтобы посетители могли проследить их жизненный путь в фотографиях, обогащая восприятие мемориальными предметами, - рассказал "РГ" Рифат Гафифуллин, заместитель директора музея-заповедника "Павловск". - Неправда, что вещи молчат. Свидетельства частной жизни российских государей способны рассказать многое.

Фото "для служебного пользования"

Один из заметных экспонатов выставки - фотография затылка мальчика. Остается только гадать: хотел ли ребенок оценить свою модную стрижку, капризничал ли, не желая позировать для официального портрета, или просто баловался - и придворный фотограф не стал ему перечить. Мальчик - наследник Алексей, фотограф - Александр Ягельский, заслуживший за 20 лет беспорочной службы звание Фотографа Двора Его Величества.

Фамилии Ягельскогона снимках нет, его работы, в том числе и те, что сейчас хранятся в коллекции Елизаветы II, подписаны торговой маркой "К.Е.Ганъ и Ко", "Ганом", по названию фирмы, его называли и при дворе. Совладельцем фотоателье жены инженера Казимиры Евгеньевны ГанЯгельский сталв 1891-м. Ателье имело "исключительное право собственности на исполненное в ее фотографии фотографическое изображение Его Императорского Величества Государя Императора" и располагалось в Царском Селе недалеко от дворца (скорее всего, дворец выбрал официального фотографа по принципу территориальной близости). За годы работы Ягельский выполнил десятки тысяч фотографий Романовых и, пользуясь правом монопольной съемки царской семьи,создал первые в стране документальные фильмы.

Это важный момент в истории кино России. Ягельский закупил самое современное оборудование (киноаппарат, проявочную и копировальную машину) и с 1903 года не просто снимал, а еще и монтировал первые документальные российские фильмы на примитивной "моталке". Вот только его кино имело сугубо ограниченное распространение "для служебного пользования". Частная жизнь монарха охранялась законом, распространение любых фото- и киноматериалов санкционировало министерство Императорского Двора.

Потому фильмы Ягельскогоосели в Царскосельском киноархиве, фотографии - в так называемых царских фотоальбомах, доступных весьма узкому кругу лиц, а теперь - и екатеринбуржцам. Несколько фотографий "Гана"-Ягельскогооказались уродственников царской семьи, в Лондоне, в Королевской коллекции (на них король встречается с императором - Эдуард VII с Николаем II - на борту яхты, пришвартованной в Таллинне).

На выставке представлены оригинальные фотоотпечатки из того времени, когда умение "щелкнуть" фото составляло всего полдела, а вторую половину - искусство фотографической печати. На аукционах такие оригинальные, бромсеребряные отпечатки "Гана" выставляются с начальной ценой более 50 тысяч рублей.

Между тем

Полтора месяца назад в Тобольске, бывшей столице Сибири открыли музей Романовых - в том самом двухэтажном особняке губернатора, куда семью последнего императора и их приближенных поселили в августе 1917-го. В мае 1918-го ссыльных жильцов отправили в Екатеринбург, ставший местом их гибели.

Кстати

Музей Павловска и Свердловск - Екатеринбург связывают не только Романовы. В 1924-1926 годах должность хранителя и архитектора Павловского дворца занимал Сигизмунд Домбровский, который восстанавливал и реставрировал постройки и парк, ставший местом отдыха трудящихся. Из Павловска он уехал в Свердловск, где работал главным архитектором "Горпроекта", руководил разработкой первого стратегического плана развития "Большого Свердловска". Екатеринбуржцы, если не сидят дома, то ежедневно встречаются с работами Домбровского, пусть реставрированными и исковерканными. Это набережная городского пруда, скверы перед оперным театром, рядом с Дворцом пионеров, на проспекте Ленина. Именно Домбровский - автор стильных решеток каслинского литья на проспекте и вдоль набережной. Его работа уничтожена пять лет назад, когда по заданию мэрии художественное литье на главной улице полуторамиллионного мегаполиса заменили на ограждение, кое-как сваренное из труб.