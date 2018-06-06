Необычные устройства для подзарядки гаджетов - велоэлектростанции - появились в Екатеринбурге в канун игр чемпионата мира по футболу. Ножную электростанцию разработали уральские студенты при поддержке экспертов из "Сколково". Проект признан лучшим на всероссийском конкурсе "Наследие волонтерской программы Чемпионата мира".

Внешне ноу-хау выглядит привычно: велотренажер, на котором для поднятия тонуса крутят педали. Но при помощи нехитрых устройств тренировка мышц порождает ток. Почти по Райкину: "Что балерине зря крутиться? Ей бы к ноге динамо-машину присобачить"...

- Эти тренажеры работают по типу динамо-машин: перерабатывают механическую энергию в электрическую. Чтобы зарядить телефон, нужно вставить нужный провод и начинать крутить педали. Полчаса - и готово. Впрочем, мощность напрямую зависит от интенсивности "езды", - объясняет один из авторов проекта Яна Меташева.

Для испытаний ножные электростанции установили в волонтерском центре Уральского федерального университета. Студенты тут же оценили новинку. Третьекурсница Александра Судакова почти каждый день после лекций приходит позаниматься спортом и гаджеты подзарядить: "Убиваю сразу двух зайцев: лишние калории перерабатываю и телефон оживляю". Как показали студенческие эксперименты, три тренажера позволяют за час зарядить 16 гаджетов.

Почти по Райкину: "Что балерине зря крутиться? Ей бы к ноге динамо-машину присобачить"…

В дни чемпионата мира велоэлектростанции переедут на службу болельщикам: будут установлены в волонтерских центрах, на территории "Екатеринбург Арены" и фан-зоны чемпионата.