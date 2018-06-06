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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Магазин в придачу

В Зауралье местные власти пытаются привлечь бизнес к организации спецстоянок
Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)
Российская газета - Экономика УРФО №7585 (122)
В половине муниципалитетов Курганской области отсутствуют специализированные штрафстоянки для задержанных автомобилей: бизнес в эту сферу калачом не заманишь.
Фото: Татьяна Андреева/РГ В крупных городах, в отличие от сельских районов, бизнес охотно занимается эвакуацией машин. Фото: Татьяна Андреева/РГ
В крупных городах, в отличие от сельских районов, бизнес охотно занимается эвакуацией машин. Фото: Татьяна Андреева/РГ

По данным ГИБДД, в прошлом году на территории Зауралья возбуждено свыше 13,6 тысячи административных дел о нарушениях правил дорожного движения (ПДД), предусматривающих задержание транспорта и перемещение его на спецстоянку. Однако выполнить свои обязанности госавтоинспекторы могут не всегда: в 11 из 24 районов Курганской области штрафстоянок просто нет. По мнению замначальника регионального управления ГИБДД Александра Корюкина, районные власти создают недостаточно стимулов для предпринимателей.

Главы районов оправдываются: мол, делаем все возможное, но такой бизнес считается заведомо убыточным.

- Мы готовы выделить участок в аренду, помочь в подготовке пакета документов для регистрации ИП. Однако предприниматели опасаются, что их расходы на организацию штрафстоянки не окупятся, - разводит руками глава Макушинского района Виктор Воротынцев. - По закону на таких площадках должно быть ограждение по всему периметру, специальная техника для эвакуации транспорта, противопожарная система, шлагбаумы, организовано круглосуточное видеонаблюдение и еще много всего.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Можно ли получить компенсацию за незаконную эвакуацию на штрафстоянку

Властям удалось уговорить только одного предпринимателя, но и он окончательное решение пока не принял.

- До меня трое пытались организовать штрафстоянки, да бросили. Надо еще подумать, - признался "РГ" Иван Куликов.

Со слов коллег предпринимателя, главная проблема - оплата услуг. По закону после устранения причины задержания машину положено немедленно, не дожидаясь оплаты расходов на ее эвакуацию, вернуть владельцу. Это позволяет водителям тянуть время и рассчитываться в течение 30 суток, что разрешено законодательством. В итоге владельцы стоянок ищут клиентов, подают иски в суды, где процессы могут длиться годами.

В Притобольном районе, как и в Макушинском, штрафстоянки нет, задержанный транспорт возят за 50 с лишним километров в Кетовский район. Чиновники предложили предпринимателям "пряник" - организовать здесь же магазин сопутствующих товаров и ремонтную мастерскую. Откликнулся Василий Шевелев: у него есть в собственности здание, рядом с ним предложено арендовать участок.

Тем временем управление ГИБДД считает, что нужно ужесточить административную ответственность за нарушение установленного срока оплаты штрафстоянки (такой опыт есть в Санкт-Петербурге, где просрочка наказывается штрафом от трех до пяти тысяч рублей). А комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения предлагает предоставлять бизнесу специальные гранты на открытие спецстоянок и выделять при необходимости в аренду земельные участки. На проработку инициатив дали время до 1 августа.

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