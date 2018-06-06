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06.06.2018 19:06
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Остановка для гольфа

Проект ВСМ изменит территории
Текст: Ксения Дубичева (УрФО)
Российская газета - Экономика УРФО №7585 (122)
Проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Челябинск-Екатеринбург предусматривает остановки не только на железнодорожных вокзалах и в аэропортах, но и на промежуточных небольших станциях. В частности, скоростная электричка будет останавливаться в городе Сысерть под Екатеринбургом с населением чуть больше 20 тысяч человек, в южноуральской деревне Сулейманово, где живут 60 человек, и поселке Булзи неподалеку от закрытого города Снежинска. Как скажутся инфраструктурные изменения на развитии малых муниципалитетов, выяснял корреспондент "РГ".
Фото: Татьяна Андреева/РГ Фото: Татьяна Андреева/РГ
Фото: Татьяна Андреева/РГ

- Да мы сами в шоке, - делится впечатлениями Танзиля Гималова, глава администрации Саринского сельского поселения, куда входит Сулейманово. - Деревня небольшая, по трассе все мимо проезжают - даже указателя нет. Мы много лет просили устроить здесь автобусную остановку, куда только ни писали… А тут - магистраль!

Фото: Андрей Махонин/ТАСС
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По словам главы муниципалитета, администрация уже включилась в работу и радуется перспективе появления новых рабочих мест. Сулейманово находится в 18 километрах от райцентра Кунашак и в 60-ти от Челябинска, на берегу прекрасного озера Калды, где водятся карп, щука, окунь. Жители Челябинска застроили его берега коттеджами и частными базами отдыха, обещающими "настоящий отдых в колорите средней полосы". Высокоскоростная магистраль позволила бы жителям не самого благополучного с точки зрения экологии миллионника переехать на ПМЖ в "курортную зону в славной, ухоженной деревне", как о ней отзываются местные жители. Недвижимости на продажу здесь пока немного: специализированные сайты предлагают всего один участок в Сулейманово (11,5 гектара за 130 тысяч рублей) и новый коттедж с 15-ю сотками за 2,5 миллиона.

Поселок Булзи на реке Синаре не входит в границы ЗАТО, расположен в 30 километрах от Снежинска. Прописаны здесь 860 человек.

- У нас хорошая школа, детсад, асфальтированные дороги. Развивается малый бизнес. На территории бывшей машинотракторной мастерской работает мини-завод, где льют трубы из пластика, - рассказывает глава поселка Александр Титов. - Ажиотажа вокруг покупки недвижимости я не заметил. Свободные участки есть, ими пока никто не интересуется.

В Сысерти ситуация иная. Ее не зря называют "уральской Рублевкой": здесь отдыхают от трудов жители Екатеринбурга, которые могут себе это позволить. Земля в Сысертском районе дороже, чем в Сулейманово, на порядок: за десять соток просят около миллиона рублей, за избушку на окраине - 1,5 миллиона. Цены на коттеджи начинаются с 3-4 миллионов, а лидер риелторского рейтинга - особняк, выставленный на продажу за 49 миллионов рублей - с бассейном, бальными залами и зеркальными потолками. Вообще же предложений сотни.

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Отметим, что при реализации такого масштабного проекта, как ВСМ, неминуемо придется решать земельный вопрос. Магистраль пройдет по землям лесного фонда, которые находятся в федеральной собственности, по муниципальным и частным территориям, последние придется выкупать у владельцев по рыночной стоимости.

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Примерное расположение станционного комплекса уже обозначено - между Сысертью и деревней Кашино. Это место, считают в горадминистрации, станет точкой роста и логистическим центром, откуда будут начинаться маршруты общественного транспорта. Сама станция преобразится в торгово-ярмарочный комплекс со специализацией на экопродукции.

По словам главы Сысерти Дмитрия Нисковских, от проекта ВСМ здесь ожидают прежде всего развития сферы туризма и отдыха. Скажем, приводит пример мэр, пассажиру нет нужды в ожидании пересадки изнывать несколько часов в екатеринбургском аэропорту Кольцово: десять минут на поезде - и он сможет скоротать время за игрой в гольф, оседлать велосипед или коня - инфраструктура для этого в районе уже создана, кстати, от станции рукой подать до природного парка "Бажовские места".

- Сюда будут ездить, - уверен Дмитрий Нисковских. - Мы видим себя в этом инфраструктурном проекте как туристическую зону при хабе. И не только. Мы ожидаем серьезного притока высококвалифицированных кадров в связи с развитием второй очереди особой экономической зоны "Титановая долина": большой промышленный кластер создается буквально на границе муниципалитета. Также новые производства могут разместиться на освобождающейся промплощадке насосного завода с готовой инфраструктурой.

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