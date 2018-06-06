В Екатеринбурге женщина умерла около больницы

Поздним вечером накануне у городской клинической больницы номер 23 в Екатеринбурге скончалась женщина. В обстоятельствах этого трагического случая разбирается областная прокуратура.

Вечером около половины одиннадцатого прохожие заметили у входа на территорию медицинского учреждения женщину. Ей было плохо, но на тот момент она была в сознании и могла говорить. Люди вызвали "скорую", к ее приезду женщина уже не подавала признаков жизни.

- В прессе сообщалось, что после осмотра карета "скорой" уехала, а женщина осталась лежать на земле. После чего прохожие попытались в приемном покое больницы узнавать, почему ей не была оказана помощь, - пояснила официальный представитель ведомства Марина Канатова.

На данный момент прокуратура выяснила, что женщина в этот день посещала больницу (она уже давно лечилась в связи с тяжелым заболеванием и приходила на очередные процедуры). Она перешла дорогу и ждала такси, когда почувствовала резкое недомогание.

Как уточнили в пресс-службе регионального Следственного комитета, женщина 1958 года рождения скончалась у дома на улице Старых Большевиков. Точную причину ее смерти установят в рамках начавшийся доследственной проверки.

Правоохранительные органы устанавливают, соответствуют ли описанные в СМИ обстоятельства действительности, и была ли оказана пациентке надлежащая медицинская помощь.