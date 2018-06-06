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6 июня 2018 г.
Российская газета - Федеральный выпуск №7584 (121)

Решения Верховного Суда

Опубликован 6 июня 2018 г.

Решением Верховного Суда Российской Федерации от 9 февраля 2018 г. признано недействующим со дня вступления решения в законную силу положение пункта 84 Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, утвержденного приказом Федеральной миграционной службы от 11 сентября 2012 г. N 288, в той мере, в какой хранение карточек регистрации по форме N 9 (приложение N 13 к Регламенту) и поквартирных карточек по форме N 10 (приложение N 7 к Регламенту), оформляемых при регистрации граждан в жилые помещения государственного, муниципального, частного жилищного фонда, в том числе жилищно-строительных и жилищных кооперативов, домов-интернатов для инвалидов, ветеранов, одиноких и престарелых, других учреждений социального назначения, акционерных обществ и коммерческих организаций, других государственных и муниципальных организаций и учреждений, имеющих жилищный фонд на праве хозяйственного ведения либо на праве оперативного управления, у лиц, ответственных за прием и передачу в органы регистрационного учета документов для регистрации и снятия с регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, установлено данным регламентом.

Решение суда вступило в законную силу 10 мая 2018 г.

Решением Верховного Суда Российской Федерации от 2 апреля 2018 г. признан недействующим со дня вступления в законную силу решения суда пункт 3.3.4 Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.1.4.2496-09 "Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 7 апреля 2009 г. N 20, в части указания на марки товаров: реагенты "СИЛИФОС", ингибиторы комплексного действия ("Эктоскейл", "ОПТИОН").

Решение суда вступило в законную силу 5 мая 2018 г.