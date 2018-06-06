Роналду и Месси вошли в тройку самых богатых спортсменов мира

Аргентинец Лионель Месси и португалец Криштиану Роналду вошли в список самых высокооплачиваемых спортсменов за 2017 год.

По оценкам Forbes, Месси, выступающий за "Барселону", в прошлом году заработал 111 млн долларов, из которых 84 миллиона - зарплата и премиальные в клубе и 27 - отчисления с рекламных контрактов. У Роналду годовой заработок - 108 млн долларов (61 млн - клуб и 47 млн - рекламные контракты).

Больше за прошедший год заработал только боксер Флойд Мейвезер. Его доход составил 285 млн долларов, что стало возможно благодаря бою с Конором Макгрегором, за который он получил гонорар в размере 275 миллионов долларов. К слову, Макгрегор в этом списке на четвертом месте (99 млн $), а замыкает топ-5 еще один футболист, бразилец Неймар (90 млн $).