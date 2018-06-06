Роспотребнадзор предупредил о вспышке сибирской язвы в Уганде

Роспотребнадзор предупредил россиян, планирующих поездку в Уганду, о вспышке сибирской язвы сразу в четырех районах этой страны. Со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения в ведомстве сообщили, что с февраля зафиксировано уже 83 случая заболевания у людей.

В большинстве случаев это кожная форма заболевания, однако есть несколько случаев поражения желудочно-кишечного тракта и один случай - с поражением легких. На частных фермах Уганды было зарегистрировано 35 погибших животных. В семи случаях сибирская язва подтверждена лабораторно.