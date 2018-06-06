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Рубрика: Спорт

Приземлили в Поднебесной

Женская сборная страны уступила в Лиге наций хозяйкам китайского этапа и все больше отдаляется от "Финала шести"
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск №7585 (122)
Женская сборная России проиграла и второй свой матч на этапе Лиги наций в китайском Цзянмыне. Хозяйкам площадки наши девушки уступили со счетом 0:3 (21:25, 19:25, 22:25).

Суммарно после 11 игр турнира у России шесть побед и пять поражений.

По сравнению с этапом предыдущей игровой недели в Кралево (Сербия) в составе нашей команды произошли три изменения. Вместо связующей Елены Новик - ее коллега по амплуа Дарья Рысева, получила передышку либеро Дарья Талышева, а в роли чистого защитника оказалась номинальный доигровщик Юлия Кутюкова. Дебютировавшая в национальной сборной в Кралево нападающая второго темпа Татьяна Юринская сейчас осталась дома, зато в Китае у нас сразу четыре блокирующих. Свое выступление в Лиге наций начала Анастасия Самойленко (Шляховая).

Интересно, что сразу после заключительной игры в Сербии главный тренер сборной России Вадим Панков не принял окончательного решения по ротации состава между этапами. Не совсем было ясно, сможет ли быстро оправиться от недомогания наш капитан Ксения Парубец. Затем Панков все-таки определился, а генеральный менеджер Андрей Ерхов проявил чудеса расторопности по бронированию авиабилетов до Поднебесной, уже имея на руках полный список волейболисток для выступления в Цзянмыне. А наставник нашей сборной весь свой день рождения провел в пути. В 7.45 команда стартовала из курортного местечка Врнячка-Баня, долго ехала на автобусе до Белграда, по прилете в Москву едва успела на рейс до Китая, поменяв указанных выше игроков.

Фото: Пресс-служба ЕКВ
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Напомним, что первый матч в Цзянмыне россиянки проиграли сборной США, ни в одном из сетов не набрав двух десятков очков - 0:3 (14:25, 18:25, 18:25).

Соперничать с олимпийским чемпионом-2016, первым номером текущего мирового рейтинга командой Китая сейчас тоже очень проблематично, особенно в Поднебесной. Нашим девушкам вчера удавалось недолго лидировать только в стартовых отрезках партий. В целом же хозяйки демонстрировали более быстрый и атлетичный волейбол, плюс лучше отрабатывая в защите.

Пока никак не идет игра у наших диагональных нападающих. Наталью Малых по ходу встречи меняла Анна Котикова, общий процент эффективности атакующих действий невелик.

Китаянки же вчера выступали практически без замен. Главный тренер Лан Пин варьировала только двумя либеро, а трех игроков выпустила уже под занавес матча на несколько эпизодов. В итоге самыми результативными у победительниц стали Лю Сяотун (15) и Чжу Тин (13), в составе россиянок наивысшие показатели по выигранным мячам у Ирины Воронковой (15) и Ксении Парубец (13),

Получилось так, что в Цзянмыне у нас самые сильные оппоненты по сравнению с предыдущими этапами, где команда Панкова стабильно выигрывала по два матча и терпела по одному поражению. Сейчас мы близки к худшему результату и постепенно отдаляемся от зоны попадания в "Финал шести", где выступят пять лучших участников регулярного чемпионата плюс гарантированно Китай как хозяин решающей стадии.

Где будем смотреть

7 июня, четверг

"Матч ТВ"

10.55. Россия - Бразилия.

Прямая трансляция.

"МАТЧ! Игра"

14.25. Китай - США.

Прямая трансляция.

20.25. Голландия - Сербия.

Прямая трансляция.

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