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Саша Белый вернулся в дебютном клипе рок-группы Сергея Безрукова

Новость 06.06.2018, 17:13 | Текст: Олег Усков
Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Не заставил себя ждать клип на обнародованный на днях дебютный сингл рок-коллектива многогранного артиста Сергея Безрукова "Крестный папа".

Видео на трек "Не про нас" появилось сегодня на официальных аккаунтах Безрукова в социальных сетях, вызвав немалое волнение в среде поклонников талантов Сергея. Особенно с учетом, что в представленном мини-кино он изливает бальзамы сразу по двум направлениям - одновременно изображая современного Александра Сергеевича Пушкина и оммажируя Саше Белому из "Бригады".

Фото: youtube.com
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В центре сюжета - дуэль на почве ревности. Где после обмена нефатальными выстрелами всё сурово продолжается на кулачках.

В промежутках восхищенный зритель может наблюдать, собственно, самого "Крестного папу" - коллектив выступает перед машущей огоньками общественностью, внезапно стоя на отчего-то гигантском цилиндре жизнерадостного колёра.

Похоже, это еще одна культурологическая отсылка.

В комментариях - ураган восхищений. Подписчики полагают, что клип просто потрясающий. "Взял за душу", - делятся. Сергея называют "великолепным", а его творчество - "необыкновенным". "Боже, это просто супер", - полагают некоторые.

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