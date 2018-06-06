СБ ООН принял первое за три года заявление по Украине

Совет безопасности ООН осудил нарушения режима перемирия на востоке Украины и призвал стороны к реализации Минских соглашений. Принятое в среду заявление председателя на эту тему стало первым решением СБ по кризису на Украине за последние три года.

В документе, который на правах председателя Совбеза в этом месяце зачитал постпред РФ при ООН Василий Небензя, выражается обеспокоенность "тяжелыми последствиями" обострения в Донбассе для гражданского населения. СБ ООН призвал стороны немедленно отвести тяжелые вооружения от линии соприкосновения и выполнить обязательства по разведению сил.

Документ Совбеза оформлен в виде заявления председателя, которое стало первым за все время конфликта на востоке Украины. До этого члены СБ ООН в феврале 2015 года приняли резолюцию 2202 в поддержку реализации Минских соглашений.