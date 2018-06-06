Сборная Ирана провела первую тренировку на базе "Локомотива"

Иранская команда гостила в нашей стране относительно недавно - в октябре прошлого года она приезжала на контрольный матч против сборной России. Эта игра состоялась в Казани и закончилась вничью - 1:1. К тому моменту парни Карлуша Кейруша уже обеспечили себе участие в финальной стадии ЧМ-2018 - кстати, они это сделали первыми изо всех азиатских команд - и смогли на себе прочувствовать дух будущего чемпионата. Больше 30 тысяч зрителей на роскошном стадионе, шикарные условия для проживания, красивый город - все это гостей весьма впечатлило. Кейруш после матча даже признался, что рассматривал Казань как один из вариантов размещения на время турнира. Но в конечном итоге выбор все-таки пал на столицу. Судя по всему, не без помощи случая. Ведь изначально на базе в Баковке хотели разместиться итальянцы. Ноони, как известно, уступили в стыковых матчах шведам, и впервые более чем за полвека будут смотреть главный футбольный форум по телевизору. А освободившуюся "жилплощадь" оперативно заняла иранская делегация.

- Оказаться в России - мечта, ставшая явью. Для этого нам потребовались годы напряженной работы и самопожертвования, что только усиливает наши чувства радости и гордости от присутствия на российской земле, - приводит слова главного тренера сборной Ирана Карлуша Кейруша пресс-служба ФИФА. - Мы сделаем все, чтобы как можно дольше не расставаться с этой сказкой, и намерены внести свой вклад в то, чтобы этот чемпионат стал лучшим в истории. Хотим поприветствовать всех участников чемпионата мира и их болельщиков, и в особенности российский народ, который примет этот турнир. Желаем всем вам великолепного чемпионата мира.

После обеда иранцы провели в Баковке первую тренировку, начало которой было открытым для прессы. Ну а после занятия своими впечатлениями с журналистами поделился нападающий Реза Гучаннеджад.

- Здесь все очень хорошо организовано, великолепное гостеприимство. Замечательный газон, у нас прекрасные условия, поэтому мы настроены очень позитивно, - сказал он. - Знаем, что эта база является домашней для "Локомотива", который выиграл чемпионат России. Надеемся, что это принесет нам удачу. Но результат будет зависеть только от нас самих.

Отметим, что на групповом этапе иранцы встретятся со сборными Марокко, Испании и Португалии. Очень сильные соперники, и поэтому выйти в плей-офф команде Кейруша будет крайне сложно. Тем не менее, если это произойдет, то уже в 1/8 финала сборная Ирана может встретиться с Россией. Опять-таки при условии, что и наши футболисты пробьются в следующий этап турнира.

Отметим, что практически все базы московских клубов, за исключением спартаковской Тарасовки, будут использоваться участниками ЧМ. Немцы будут жить в Ватутинках, где тренируется ЦСКА. Динамовская база занята Мексикой, команда Перу планирует проводить занятия на "Арене-Химки", а в Кратово, где раньше квартировал "Сатурн", ждут Португалию.