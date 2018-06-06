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06.06.2018 21:05
Рубрика: Спорт

Чемпионкой меньше

Шарапова проиграла Мугурусе на "Ролан Гаррос"
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск №7585 (122)
Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова завершила выступление на "Ролан Гаррос", уступив испанке Гарбинье Мугурусе со счетом 6:2, 6:1.
Мария Шарапова вела по личным встречам с испанкой, но в этот раз Мугуруса не оставила ей шансов. Фото: AP Мария Шарапова вела по личным встречам с испанкой, но в этот раз Мугуруса не оставила ей шансов. Фото: AP
Мария Шарапова вела по личным встречам с испанкой, но в этот раз Мугуруса не оставила ей шансов. Фото: AP

В 2014 году теннисистки уже встречались в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции, но тогда победила Шарапова, которая в итоге взяла свой второй грунтовый титул. Но с тех пор многое изменилось. Испанка сама стала двукратной чемпионкой "мэйджоров", в том числе и в Париже в 2016-м.

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Тем не менее перед матчем Мугуруса не рискнула называть себя фавориткой. Все-таки в этом грунтовом сезоне она не дошла ни до одного четвертьфинала. Шарапова же набрала ход, пробившись в полуфинал в Риме. Но для профессионалов преимущества Гарбинье были очевидны, несмотря на безусловные достоинства Марии.

- Мугуруса, пожалуй, впечатлила меня сильнее всего на этом турнире. Она очень хорошо выглядит на корте. Думаю, она в лучшей форме, чем Мария, - сказала знаменитая американская теннисистка Линдсей Дэвенпорт в интервью Sport360. - Шарапова ведет по личным встречам, и она сильна психологически, но преимущество на стороне Мугурусы.

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