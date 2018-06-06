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06.06.2018 09:55
Рубрика: Власть

Шойгу призвал страны СНГ подключиться к восстановлению Сирии

Сейчас в Сирии на передний план выходят вопросы политического урегулирования, оказания гуманитарной помощи и восстановления инфраструктуры. Министр обороны РФ Сергей Шойгу призвал страны Содружества Независимых Государств принять участие в восстановлении мирной жизни в Сирии. Он, открывая заседание Совета министров обороны государств - участников СНГ, напомнил о том, что на данный момент большая часть территории Сирии освобождена от боевиков.

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- Созданы все условия для политического урегулирования и возрождения Сирии как единого, неделимого государства, - сказал глава Минобороны.

Шойгу рассказал о возможном практическом взаимодействии по Сирии. Это разминирование территории, совместное патрулирование контроля зон деэскалации, оказание гуманитарной помощи, восстановление инфраструктуры. По словам министра, поддержка в этих вопросах продемонстрировала бы единство в борьбе с международным терроризмом и обеспечении общей безопасности.

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