СМИ: Instagram разрешит выкладывать часовые видео

Газета The Wall Street Journal (WSJ) узнала, что Instagram вскоре может разрешить публиковать видеозаписи продолжительностью до одного часа. Сейчас в соцсеть можно выложить ролик, который длится максимум одну минуту.

Как передает ТАСС, возможное нововведение коснется видео, снятых в вертикальном формате. WSJ напоминает, что такой формат поддерживается функцией Instagram Stories.

Instagram был запущен в 2010 году и изначально предназначался для устройств от компании Apple. В 2012 году приложение стало доступно для пользователей платформы Android. Тогда же Facebook купила сервис за один миллиард долларов. В конце 2017 года в Instagram были зарегистрированы свыше 800 миллионов пользователей.