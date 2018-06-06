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06.06.2018 05:40
Рубрика: Общество

СМИ: Instagram разрешит выкладывать часовые видео

Газета The Wall Street Journal (WSJ) узнала, что Instagram вскоре может разрешить публиковать видеозаписи продолжительностью до одного часа. Сейчас в соцсеть можно выложить ролик, который длится максимум одну минуту.

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Как передает ТАСС, возможное нововведение коснется видео, снятых в вертикальном формате. WSJ напоминает, что такой формат поддерживается функцией Instagram Stories.

Instagram был запущен в 2010 году и изначально предназначался для устройств от компании Apple. В 2012 году приложение стало доступно для пользователей платформы Android. Тогда же Facebook купила сервис за один миллиард долларов. В конце 2017 года в Instagram были зарегистрированы свыше 800 миллионов пользователей.

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