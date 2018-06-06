Федеральный список экстремистских материалов

"На территории Российской Федерации запрещаются распространение экстремистских материалов, а также их производство или хранение в целях распространения. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, производство, хранение или распространение экстремистских материалов является правонарушением и влечет за собой ответственность".

(Ст. 13 Федерального закона N 114-ФЗ от 27 июня 2002 года "О противодействии экстремистской деятельности" с изменениями на 29 апреля 2008 года).

4429. Размещенный в сети "Интернет" стихотворный текст под названием "Шекспир. Сонет 1488", начинающийся со слов "Похвастаться я многим не могу, Ж**ов я в Бухенвальде не сжигал..." и заканчивающийся словами "Когда ж*да ногами я ***чу, Всех королей и принцев я богаче" (решение Свердловского районного суда г. Перми от 05.03.2018);

4430. Размещенный в сети "Интернет" стихотворный текст под названием "Пушкин (из поэмы Евгений Иорданский)", начинающийся со слов "И вот уже трещат морозы И серебрятся средь полей..." и заканчивающийся словами "Ведь даже самый лучший ж*д Изнечтоженью подлежит" (решение Свердловского районного суда г. Перми от 05.03.2018);

4431. Размещенный в сети "Интернет" стихотворный текст под названием "Лермонтов", начинающийся со слов "Скажи-ка дядя, ведь не даром Дышали праведным мы жаром, И гнали гадов в печь?" и заканчивающийся словами "Чтоб сапоги ж******ой кожи Использовал народ" (решение Свердловского районного суда г. Перми от 05.03.2018);

4432. Размещенный в сети "Интернет" стихотворный текст под названием "Тютчев", начинающийся со слов "Люблю весной в начале мая Устроить небольшой погром..." и заканчивающийся словами "А мы с тобой Адольфа ради Забаву начали свою" (решение Свердловского районного суда г. Перми от 05.03.2018);

4433. Размещенный в сети "Интернет" стихотворный текст под названием "Евтушенко", начинающийся со слов "Танки идут по Хайфе, в затканной крови рассвета..." и заканчивающийся словами "Будет раздавлен поддонок, Кац, цукерман или гозман" (решение Свердловского районного суда г. Перми от 05.03.2018);

4434. Размещенный в сети "Интернет" стихотворный текст под названием "Ломоносов. Ода на взятие Иерусалима", начинающийся со слов "Восторг внезапный ум пленил, Ведет наверх горы сионской..." и заканчивающийся словами "Работать? - никогда! Нигде! Лишь только предаваться пьянству" (решение Свердловского районного суда г. Перми от 05.03.2018);

4435. Размещенный в сети "Интернет" стихотворный текст под названием "Блок", начинающийся со слов "Ж*д. Улица. Петля. Канава" и заканчивающийся словами "Винтовка, крики из подвала, Петля. Канава. Дохлый ж*д" (решение Свердловского районного суда г. Перми от 05.03.2018);

4436. Размещенный в сети "Интернет" стихотворный текст под названием "Гомер", начинающийся со слов "В страхе в сарай заползли, будто жалкие слизни, е***и" и заканчивающийся словами "Нет, не спасут уж обрезанных всех их богатства, И не спасет их мамона от гибели им предначертанной" (решение Свердловского районного суда г. Перми от 05.03.2018);

4437. Размещенный в сети "Интернет" стихотворный текст под названием "Заболоцкий", начинающийся со слов "Не позволяй ж**у ж******я, Чтоб воду в ступе не толочь" и заканчивающийся словами "Такой язык для этих гадов, Поверь, доходчивей всего" (решение Свердловского районного суда г. Перми от 05.03.2018);

4438. Музыкальное произведение - аудиозапись группы "Zig-Zag" под названием "Крымские скины" продолжительностью 01 мин. 23 сек., начинающаяся словами на русском языке, которые под аккомпанемент бас-гитары поет мужской голос: "Ленин, Сталин... строили капитализм...", оканчивается словами, предположительно, на немецком языке: "... Гитлер май фюрер Гитлер, Гитлер, унд офицюрен" (решение Кунцевского районного суда города Москвы от 29.01.2018);

4439. Музыкальное произведение - аудиозапись группы "Фураж" под названием "Панки, фанаты и скины" продолжительностью 03 мин. 57 сек., начинающаяся словами на русском языке, которые под аккомпанемент классической гитары поет мужской голос: "Ты выбриваешь ирокез, идешь по улице гулять...", оканчивается словами: "... И через годы их места солдаты новые займут" (решение Кунцевского районного суда города Москвы от 29.01.2018);

4440. Стихотворение, начинающееся со слов: "Штаты - (нецензурно). Немцы - бяки..", заканчивающееся словами "... Вот с кем мы дружить могли! Только (нецензурно) надо!" (решение Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл от 27.02.2018 и определение об исправлении описки Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл от 19.04.2018);

4441. Видеофайл "Белый крест. Песня" продолжительностью 03 мин. 50 сек., где видеорядом проходят изображения: символ коловрат, текст красного цвета "Каждый тост за холокост! 88"....."Хайль", размещенный в сети Интернет в социальной сети "ВКонтакте" на персональной странице пользователя под ником "Алексей Пугачев" (http://vk.com/videos44609335?q=бе-лый§ion=search,http://vk.com/videos44609335?q=белый&sесtion=search&z=video44609335_1508 40290), на персональной странице пользователя под ником Алена Невская (https://vk.com/id131567042), а также по электронному адресу: https://vk.com/ search?c%5Вq%5D=белый%20крест.%20Песня&с%5Вsесtiоn%5D=auto&z=video1315 67042_159277748 (решение Первореченского районного суда г. Владивостока от 31.01.2018);

4442. Аудиофайл "Вандал - Наше будущее" продолжительностью 02 мин. 24 сек.с текстом, начинающимся и заканчивающимся словами: "Грядет победа среди огня и стали" ..... "Нам суждено победить или умереть", размещенный в сети Интернет в социальной сети "ВКонтакте" на персональной странице пользователя под ником "Алексей Пугачев" (http://vk.com/audios 44609335q=вандал), а также по электронным адресам: http://vmuzice.me/choice/-1911336071.1306010047-vandal-nashe-buduschee, https://myzuka.me/Song/2238434/ Vandal-Nashe-Budushee (решение Первореченского районного суда г. Владивостока от 31.01.2018);

4443. Аудиофайл "****88-ой****- WhitePower Скинхед" продолжительностью 02 мин. 21 сек. с текстом, начинающимся и заканчивающимся словами: "Слава России! Ты гордо пройдешь свой путь до конца"....."По системе бьем! Скинхед", размещенный в сети Интернет в социальной сети "ВКонтакте" на персональной странице пользователя под ником "Алексей Пугачев" (http://vk.com/audios 44609335?q=white), а также по электронному адресу:

https://vk.com/search?c %5Bq%5D=WhitePower%20Cкинхед&c%5Bsection%5D=au to (решение Первореченского районного суда г. Владивостока от 31.01.2018);

4444. Видеофайл "РОССИЯ ДЛЯ РУССКИХ!!!!! Мы победим - Кавказцы проиграют эту войну" продолжительностью 01 мин. 54 сек., который состоит из видеоряда и надписей: танцующий Кадыров Р.А. и надпись "Они объявляют нам джихад, а им дают звания героев России"....."Вы ответите за смерть наших парней. Мы победим!", размещенный в сети Интернет в социальной сети "ВКонтакте" на персональной странице пользователя под ником "Алексей Пугачев" (http://vk.com/videos44609335?q=poccия%20для§ion=search, http://vk.com/videos44609335?q=poccия%20для§ion=search&z=video 44609335_158239953), а также по электронному адресу: http://hlamer.ru/video/189422-My_pobedim_Rossiya_dlya_russkih (решение Первореченского районного суда г. Владивостока от 31.01.2018);

4445. Аудиофайл "Онархея 88 - Зиг Цойль!" продолжительностью 02 мин. 11 сек. с текстом, начинающимся и заканчивающимся словами: "Зиг цойль" ....."За Паука!", размещенный в сети Интернет в социальной сети "ВКонтакте" на персональной странице пользователя под ником "Алексей Пугачев" (http://vk.com/audios44609335?q=з), а также по электронным адресам: http://mp3.co/song/9156513/Onarkheya_88_Zig_Cojl_1488/ ,http://music4love.net/?song= %CE%ED%E0% F0%F5%E5%FF+88, http://mp3.uz.сх/онархея-88/ (решение Первореченского районного суда г. Владивостока от 31.01.2018);

4446. Информационный материал, представляющий собой комбинацию текста, начинающегося словами: "Гой! Будь бдителен..." и заканчивающегося словами: "...еврейских домов" и изображения человека еврейской национальности (с пейсами, в национальном головном уборе), который держит в руках отрубленную (отрезанную) голову ребенка со светлыми волосами и белой кожей, а другой рукой, указательным пальцем, показывает на адресата с подписью СКОРО ПАСХА (решение Новочеркасского городского суда Ростовской области от 01.12.2017 и определение об исправлении описки Новочеркасского городского суда Ростовской области от 28.12.2017);

4447. Видеоролик "ПУТИН МЕДВЕДЕВ ЕВРЕЙ САТАНИСТ 1-4" продолжительностью 14 мин. 56 сек., представляющий собой сочетание фрагментов различных передач, выступлений, реплик, комментариев, начинающийся со слов: "Преуспевали в бизнесе..." и заканчивающийся словами: "...бережное отношение к идеям добрососедства и взаимопонимания" (решение Новочеркасского городского суда Ростовской области от 01.12.2017 и определение об исправлении описки Новочеркасского городского суда Ростовской области от 28.12.2017);

4448. Видеоролик "Путин превращает Россию в паразитическое государство Хазарию!." продолжительностью 14 мин. 7 сек., представляющий собой описание истории Хазарского каганата с точки зрения теории иудейского заговора, имевшего целью тайное управление этим государством, начинающийся с текста и слов: "Путинская Хазария. Ход истории повторяется..." и заканчивающийся текстом: "Где вы русские Богатыри?" (решение Новочеркасского городского суда Ростовской области от 01.12.2017 и определение об исправлении описки Новочеркасского городского суда Ростовской области от 28.12.2017);

4449. Видеоролик "Выборы 2016 - это выборы смертников!..+18", продолжительностью 8 мин. 29 сек., состоящий из трех блоков. Ролик начинается с текста: "Хочешь умереть? Иди на "выборы"..." и заканчивается текстом "...все равно без вас ставит западная "закулиса" делая для вас "лохотрон" (решение Новочеркасского городского суда Ростовской области от 01.12.2017 и определение об исправлении описки Новочеркасского городского суда Ростовской области от 28.12.2017);

4450. Аудиозапись "П_П-Резать чурку" (начинается текстом "Резать чурку лучше с ног, чтобы не убег", заканчивается текстом "И с расстояния бэм в голову, понял?") продолжительностью 02 минуты 33 секунды неустановленного исполнителя, размещенная на интернет-страницах https://my.mail.ru/music/songs/ п_п-peзaть-чypкy-da812323a614808390 a19d7f09336fcb, https://tekstovoi.ru/text/09414921_m06138560 p985579963 _text_pesni_rezat_churku.html, poisk738.mp3sklad.ru/ muzic/П-П++Резать+чурку/, https://mp3co.ooo/artist/30828677119/P-P/, https://mp3co.ooo/song/50747417/ P-P_Rezat_churku/ (решение Центрального районного суда г. Барнаула от 16.03.2018).

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